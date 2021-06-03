客人別怕！裝紫外線燈狂消毒 外送阿伯心酸：四級就無法送了

疫情嚴峻，全國進入三級警戒，民眾減少外出，對外送的需求也大增。一名網友跟外送平台訂餐，發現送餐的外送員為了不讓顧客擔心有感染風險，把防疫措施做好做滿，讓他相當感動，忍不住發文感謝：「外送員辛苦了！」

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文寫道，疫情期間他對外送不太放心，認為即使是無接觸取餐，也可能會有感染風險。某天因為時間已晚，他透過外送平台訂餐，加上家門口不方便放置餐點，他只能自己出來跟外送員取餐，沒想到見到外送員之後，卻讓他慚愧起來。

發文者表示，外送員是一位目測5、60歲的阿伯，他不僅戴著防護面罩，車上還有疑似紫外線消毒燈的裝置，照向保溫箱。他在打開保溫箱前，面向著發文者往雙手上噴了5、6次酒精，而且裡裡外外都狂噴一遍後，才取出餐點，最後更是小心翼翼地以最小的接觸面提著塑膠袋的兩側，將餐點拿給客人。

他見狀忍不住發問，「伯伯！整天送餐都噴酒精很傷手吼」，對方則無奈地回應：「沒辦法啦！如果疫情到了四級就沒辦法外送。」發文者感慨，疫情讓人害怕出門，但同樣擔心染疫的外送員，卻必須冒著風險為生活打拚，只好努力做足防疫工作。讓他不禁想跟外送員說聲「辛苦了」，也呼籲大家別用有色眼光看待他們。

其他網友對於這位認真防疫的外送員也佩服不已，「遇到這種真的揪甘心欸！」、「真的這樣才能殺菌」、「他也很傷本啊，酒精用量大」，有人提醒可以適時多給鼓勵，「疫情期間，只要有點外送我都會再給予小費，覺得他們真的超辛苦和偉大的，也因為有他們很多餐廳可以撐下去。」

還有外送員的另一半表示，先生回家總是一身濕，口罩不停換，也不能下來吃飯喝水，希望大家別一次叫太多貨，也請多些耐心等候。也有網友指出，最近急診室常收到傷勢不輕的外送員，「可以的話訂餐不要催促他們，搶時間真的很危險！」