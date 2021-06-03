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小強遭擊殺竟噴「紅色血液」 他傻眼發問網友哀呼：打到孕婦！

聯合新聞網 / 綜合報導
蟑螂死後流出紅色血液，讓網友嘖嘖稱奇。 圖╱翻攝自爆廢公社公開版
蟑螂死後流出紅色血液，讓網友嘖嘖稱奇。 圖╱翻攝自爆廢公社公開版

多數人都有「擊殺」蟑螂的經驗，但你遇過蟑螂被打扁後反噴出一片紅色鮮血嗎？有網友將這驚奇畫面拍下分享，吸引不少人關注，並解釋為何該是「無色血」的蟑螂會流出紅色血液。

近日有網友在臉書社團「爆發公社公開版」上發問，因為他打死的蟑螂竟流出紅色的血，讓他相當意外。不少網友也覺得相當驚奇，紛紛猜測牠生前到底吃過什麼東西。「吃了火龍果」、「前一晚有偷喝西瓜汁吧」、「可能吃了番茄醬的」、「有吃了什麼紅色的東西吧」、「牠是有血有淚的蟑螂」、「蟑螂啥都會吃會吸，曾經它吸了我未蓋好的墨水，一拖鞋下去爆了一地的墨汁」、「這是我看過最多人關心牠的死的蟑螂」。

不過有人立刻解答「因為牠準備產卵所以血是紅色的」。據獨立媒體報導，蟑螂因不是由血紅素攜帶氧，所以血產是呈無色透明，而非紅色，但成年、準備產卵的雌性蟑螂為培育胚胎，肝臟會產生一種類似維生素A的橙色物質送到卵巢當養分，使牠們的血液呈現橙色。

答案讓人直呼長知識，紛紛留言「靠背…你打到孕婦」、「你把他打到流產了」、「原來是一屍多命」、「突然不知道是害死好幾條生命，還是救災」、「我也打過一隻母的，噴出來量超多而且是深紅色帶一點黑色的，嚇死。跟別人說別人還不信，終於有第二個人有打過了」。

蟑螂

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