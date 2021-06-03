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防疫疲勞？他嘆快崩了打算「自行回歸正常」 掀兩派論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
全國進入三級警戒，不少往日人潮聚集處現在都人車稀落。聯合報系資料照
全國進入三級警戒，不少往日人潮聚集處現在都人車稀落。聯合報系資料照

國內本土疫情失守，自5月中爆發以來，確診人數不見趨緩，大多民眾謹慎防疫，非必要情況不踏出家門一步，但時間一長，也有不少人快待不住。一名網友就分享，自己已經連續躲在家裡好一陣子，並盡力配合防疫，但疫情似乎沒有停止跡象，讓他感到「防疫疲勞」，並稱打算自行回歸正常生活，引發討論。

原PO在網路論壇PTT發文表示，自疫情爆發後，他連續好幾天躲在家中，這段期間只出門採買過兩次，且都特意選擇人煙稀少的小雜貨店，唯一一次例外，也只是順路去麵店外帶食物，全力配合避免人潮聚集的防疫規範。

然而，原PO接著說，經過這陣子的防疫生活，卻仍看不見疫情有漸緩的趨勢，讓他實在已經「防疫疲勞」；他更說，再繼續自主封城式的生活，自己可能會焦慮到瘋掉，因此他已決定回歸正常生活，打算只遵守避免聚會和配戴口罩，其餘事項則「一切隨緣」，並稱反正「染疫死亡率就那樣而已」。

文章曝光後，引起網友熱議，許多人留言「疲勞誰都會啊，不要到時候得了才在抱怨」、「這種心態不知道是什麼，才幾天而已抗壓性也太低」、「有那麼誇張嗎？大家應該共體時艱」、「大家都一樣，別為自私找藉口」、「才關幾天就疲勞」、「才幾週而已，當初疫情爆發前我們爽了多久」、「我也都在家，還是得堅持下去啊」等，難以認同原PO的想法。

不過也有不少人說「別把自己崩太緊。防疫是長期戰，養好良好生活習慣更重要」、「能理解，記得保持社交距離」、「覺得有出門採買還可以透透氣」、「一直高壓生活會喘不過氣的」、「適度外出調適心情也不錯啦」、「只要有良好衛生習慣，出門照著政府的法規走，這樣就夠了」、「長期抗戰，心理健康很重要」等，表示能夠理解。

疫情 封城 PTT 社交距離 口罩 抗戰

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