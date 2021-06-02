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國家迫害的「冷殺人」直播：白俄羅斯異議犯法庭割頸事件

台北來的不給進！南下探望癌末姐遭阻 她嘆：看著病床被推走

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友感嘆，自己從台北南下探望癌末的姐姐，卻因台北疫情嚴峻，無法進入醫院。圖為醫院急診室示意圖，與新聞個案無關。 聯合報系資料照
一名網友感嘆，自己從台北南下探望癌末的姐姐，卻因台北疫情嚴峻，無法進入醫院。圖為醫院急診室示意圖，與新聞個案無關。 聯合報系資料照

國內本土疫情持續延燒，尤其雙北狀況最為嚴峻，確診人數居高不下。而一名網友透露，自己的姐姐是癌末病患，近日得知姐姐病況惡化，她決定從台北南下探望，但卻遭醫院以「台北疫情嚴重」為由拒絕進入，要求她在家自主管理14天後才可入院，讓她無奈直呼「我住台北錯了嗎？」

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己姐姐是癌末病患，她4月底一直在醫院陪病，直到5月20日出院，並在兩天後回到台北。然而回到台北一週多後，她接到姐姐病況不佳的訊息，由於父母年事已高，她決定趕回雲林，照顧住院的姐姐。

該網友接著指出，抵達醫院時，護理師得知她的狀況後，急忙告知「從台北來的不能進入」，因為「台北現在是重災區」。她透露，雖然自己表示可以自費採檢，護理師仍直接回絕，並要求她需要自主管理14天後，才能允許入院，否則若不幸確診，將連帶導致整個醫院關閉。

該網友無奈表示，當下姐姐正巧被推著病床從急診室門口經過，兩人只能遙遠對望，而姐姐因情況不穩，父親不忍看她繼續受苦，已經簽了放棄急救同意書，讓她嘆道，台北因為疫情嚴重就被標註，甚至連陪同病人的權利也被剝奪，直呼「難道我住台北錯了嗎？」

貼文曝光後，許多網友湧入回應「醫院是要保護更多的病人，辛苦妳了」、「醫院不是故意刁難，如果妳真的確診，那他們醫院就癱瘓了」、「不是住台北錯了，也不是醫護冷血，病毒進到醫院，影響到的人會無法想像」、「妳沒錯，護理人員也沒錯，因為要顧全大局」、「疫情之下，醫院這是沒辦法的辦法」、「註記並不是歧視，而是為了醫護人員好」、「遇到這個疫情大家真的都很無奈，希望姐姐戰勝病魔」等，紛紛表示能體諒雙方立場。

疫情 醫護人員

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