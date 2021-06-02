店家疫情求生改做外帶 可愛造型餐盒被客人評1星：會教壞小孩

本土確診個案持續延燒，全台三級警戒仍維持至6/14，不少餐飲業因為要遵守不能內用的規定，紛紛在疫情期間轉型求生存，只希望能盡快度過這個難關，然而即便是已經在這種非常時期了，卻有客人批評店家的外帶餐盒會「教壞小孩」。

一名從事餐飲業的網友在臉書社團爆廢公社po出客人在Google評論上拍下來的照片，而且評分只給了一顆星，該名客人寫道，「牛排還不錯，但我還是只能給一顆星。」

原因是這名客人認為業者不該用可愛的熊做成便當的樣子，因為會教壞小朋友，「怎麼會把這麼可愛的熊當成食物？不良影響啊…搞不懂，不會再去，希望店家正視這個問題。」

業者po文無奈表示，「遇到這種無言的客訴要怎麼回應對方？」要耐心安撫還是不予理會呢？最後他也寫說，「疫情當下，所以餐飲同業大家都辛苦了，希望客人們多點同理心，也感謝軍警消醫護。」

有網友看了便直言，「如果去日本小學看其他人帶的便當，應該會直接氣死了」，還有人笑說「要不要打電話給動保團體？」、「一個是動物造型的熊，一個是動物造型的熊，她小孩不會分嗎？」、「不知道她有沒有去客訴小熊餅乾跟小熊軟糖？」

還有人另番解讀表示，「客訴的意思應該是，你們把飯做的這麼可愛，是要搞死我們這些家長嗎？」、「怕自己做不出來吧？」、「日本媽媽情何以堪？」，還有人認為這樣的批評真是糟蹋了店家的用心和創意，小孩看到這麼可愛的便當才會食慾大增呀！