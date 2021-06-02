快訊

新冠疫苗全面開打！指揮中心：每周至少完成100萬劑 預約方法出爐

店家疫情求生改做外帶 可愛造型餐盒被客人評1星：會教壞小孩

聯合新聞網 / 綜合報導
店家的可愛造型餐盒被客人批評會教壞小孩。圖擷自爆廢公社
店家的可愛造型餐盒被客人批評會教壞小孩。圖擷自爆廢公社

本土確診個案持續延燒，全台三級警戒仍維持至6/14，不少餐飲業因為要遵守不能內用的規定，紛紛在疫情期間轉型求生存，只希望能盡快度過這個難關，然而即便是已經在這種非常時期了，卻有客人批評店家的外帶餐盒會「教壞小孩」。

一名從事餐飲業的網友在臉書社團爆廢公社po出客人在Google評論上拍下來的照片，而且評分只給了一顆星，該名客人寫道，「牛排還不錯，但我還是只能給一顆星。」

原因是這名客人認為業者不該用可愛的熊做成便當的樣子，因為會教壞小朋友，「怎麼會把這麼可愛的熊當成食物？不良影響啊…搞不懂，不會再去，希望店家正視這個問題。」

業者po文無奈表示，「遇到這種無言的客訴要怎麼回應對方？」要耐心安撫還是不予理會呢？最後他也寫說，「疫情當下，所以餐飲同業大家都辛苦了，希望客人們多點同理心，也感謝軍警消醫護。」

有網友看了便直言，「如果去日本小學看其他人帶的便當，應該會直接氣死了」，還有人笑說「要不要打電話給動保團體？」、「一個是動物造型的熊，一個是動物造型的熊，她小孩不會分嗎？」、「不知道她有沒有去客訴小熊餅乾跟小熊軟糖？」

還有人另番解讀表示，「客訴的意思應該是，你們把飯做的這麼可愛，是要搞死我們這些家長嗎？」、「怕自己做不出來吧？」、「日本媽媽情何以堪？」，還有人認為這樣的批評真是糟蹋了店家的用心和創意，小孩看到這麼可愛的便當才會食慾大增呀！

延伸閱讀

整理包／新鮮上桌！20家五星級飯店便當外帶自取 獨門菜色攏在這

搶外送餐飲商機 gonna外帶八五折起再推免費外送服務

西班牙Tapas吃起來！ 米其林西班牙餐廳首度提供外帶

肉量升級＋買3送1！6間外帶餐68折起　從咖哩吃到鬆餅

相關新聞

店家疫情求生改做外帶 可愛造型餐盒被客人評1星：會教壞小孩

本土確診個案持續延燒，全台三級警戒仍維持至6/14，不少餐飲業因為要遵守不能內用的規定，紛紛在疫情期間轉型求生存，只希望能盡快度過這個難關，然而即便是已經在這種非常時期了，卻有客人批評店家的外帶餐盒會「教壞小孩」。

買新房施工！管委會下令「延期」 她無奈：是買來擺設嗎？

因應國內疫情延燒，指揮中心宣布，全國第三級警戒延長至6月14日。一名網友表示，最近買的房子需要施工，由於疫情影響，施工人員只請了3人，但管委會卻要求她「6月14日再看情況動工」，令她相當困擾。

物流司機餓整天吃洋芋片充飢 「正義大媽」敲窗拍照：沒戴口罩檢舉你

台灣新冠肺炎疫情持續，全國三級警戒已延長到6月14日，絕大多數人都選擇宅在家共同抗疫，無法出門也讓網購物流業績蒸蒸日上。有名從事物流業的司機表示，疫情期間貨量直逼雙11「甚至比過年誇張」，一整天沒吃飯在車上吃零食解饞，卻被一名婦人拍照揚言檢舉「沒戴口罩」，讓他長嘆一口氣「最近真的好累…」

麥當勞堆滿待取餐點沒人要送？外送員揭密怒噴「看到直接棄單下線」

台灣因應新冠肺炎疫情，自5月19日起全國進入三級警戒狀態。加上連日梅雨鋒面降下豪雨，絕大部分民眾都寧願待在家防疫兼躲雨，也讓美食外送商機再次爆發。然而有網友在臉書PO出麥當勞堆滿架子的外送餐點，卻苦等不到外送員來取餐，不禁讓人疑惑難道「是罷工了嗎？」

3護理師遭砍傷！他曝「女友差點受害」狂勸轉系 堅定回應惹哭網

新北市雙和醫院3名護理師遭確診患者持刀砍傷，引發醫療恐慌。一名網友表示，「女友可能是差點被砍的那個護理師」，女友曾想報名前線去盡一份力量，但沒報名成功，原po勸女友轉系，但她仍然堅持自己的抱負，此文一出，引發不少網友討論。

他當外送員月入7萬被家人勸換正規工作 網曝「這1點」很重要

國內疫情嚴峻，全台已進入第三級警戒，許多民眾不敢出門，紛紛改訂外送。然而，就有一名外送員PO文表示，自己做外送月薪可領7萬以上，沒想到卻被家人勸找正規公司的工作，引發大批網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。