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物流司機餓整天吃洋芋片充飢 「正義大媽」敲窗拍照：沒戴口罩檢舉你

聯合新聞網 / 綜合報導
物流司機示意圖。圖／Ingimage
物流司機示意圖。圖／Ingimage

台灣新冠肺炎疫情持續，全國三級警戒已延長到6月14日，絕大多數人都選擇宅在家共同抗疫，無法出門也讓網購物流業績蒸蒸日上。有名從事物流業的司機表示，疫情期間貨量直逼雙11「甚至比過年誇張」，一整天沒吃飯在車上吃零食解饞，卻被一名婦人拍照揚言檢舉「沒戴口罩」，讓他長嘆一口氣「最近真的好累…」

一名物流司機在臉書社團發文，受到疫情影響，大家無法出門都瘋狂網購，使得這段期間貨量比雙11還誇張。為了盡快送達大家的商品，結果常是一整天都吃不到一口飯。某天送貨空檔開了包洋芋片在車上解饞，窗邊卻衝出一名婦人「敲我玻璃而且拍照」，直說因為口罩沒戴好正打算檢舉，話說完快速閃人。

圖擷自爆怨2公社
圖擷自爆怨2公社

司機聽完這番話大感無奈，下大雨全身濕，「連吃東西也被亂」，且一個人明明可以不用戴口罩。文末無力感爆發，哀怨累積的貨多到清不完，「最近真的好累」。

大批網友見狀留言打氣，多達1.3萬人按讚，也引出不少有類似經驗的人相挺。「我做工的，喝一杯咖啡也是躲」、「遇過跑來我車頭前面拍照，我也笑笑的比YA」、「同樣送貨員，我們很多人都一個多月沒休息」、「我懂被檢舉的感覺」。

根據疫情指揮中心先前定調車上若只有自己，沒有跟其他人接觸可以不用佩戴口罩；兩人以上在車內若沒戴口罩則會開罰。網友紛紛感嘆疫情固然可怕，「但無知又自以為正義的人更可怕」。

疫情 口罩 網購

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