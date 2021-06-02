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3護理師遭砍傷！他曝「女友差點受害」狂勸轉系 堅定回應惹哭網

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，女友曾想報名前線去盡一份力量，但沒報名成功，原po勸女友轉系，但她仍然堅持自己的抱負。示意圖，記者侯永全／攝影
一名網友表示，女友曾想報名前線去盡一份力量，但沒報名成功，原po勸女友轉系，但她仍然堅持自己的抱負。示意圖，記者侯永全／攝影

新北市雙和醫院3名護理師遭確診患者持刀砍傷，引發醫療恐慌。一名網友表示，「女友可能是差點被砍的那個護理師」，女友曾想報名前線去盡一份力量，但沒報名成功，原po勸女友轉系，但她仍然堅持自己的抱負，此文一出，引發不少網友討論。

一名網友在「爆廢公社公開版」發文，「我女友差點可能是被砍的護理師」，他表示，女友之前很熱血的要去報名醫護徵召令「想盡一份力量」，她剛好住在雙和醫院附近，極有可能會被分配到那，但礙於還沒畢業所以最後沒有去成功，看到雙和醫院護理師遭砍傷的新聞後，女友表示，「病人躁鬱生病時不會知道自己有病，而護理師的工作之一就是去安撫他們」，若自己在現場會去安撫那個伯伯。

女友也表示，護理師就像「夾心餅乾」，夾在醫院、醫師、病人及病人家屬中間，「有什麼問題、過錯都是對他們噴，但他們有苦、有苦也沒地方噴」，所以很多學姐做一做就轉職或因此得了憂鬱症，原po聽完後相當心疼，勸女友「乾脆轉系，做其他工作」，女友卻仍然堅持，「若這樣子想的話，那醫院護理師就越來越少，病人受到的照顧就會越來越差，護理師不只是幫助社會，其實也在幫助未來身邊所愛的人」。

女友要去診所打工，出門前對原po表示，「其實好幾次我都快撐不下去，但我都會偷偷地拿出你的衣服抱一下，感覺你就在身邊，為了你、為了我們的家人、為了台灣，再撐一下」，等女友離開後，原po忍不住流淚，「我哭了，不知道是心疼她還是被台灣的護理師們感動，只想說聲謝謝你們」。

網友紛紛表示，「女友的想法好正向，很心疼醫護人員」、「從不覺得醫護人員工作輕鬆，是很辛苦的，每天不知要應付多少情緒失控的病患」、「看完突然就覺得心酸酸、眼眶紅，我很難想像，如果是我的孩子，我會怎樣，真的謝謝女朋友的善心，因為有你們這樣的下一代，世界才會越來越美好，謝謝」、「看了眼淚都在眼眶打轉，好偉大的想法，我代表我們全家向您們致敬，相信您們好人有好福～」、「護理師工作超偉大」、「護理師真的是最偉大的白衣天使」、「以妳為榮耀加油，有你真好，是台灣人的幸福」。

有網友則大讚女友，「根本大愛這個女友，你要好好珍惜！」、「趕快娶回家，天使是可遇不可求的」、「你有個善良的女友，你也是很棒的男友」。

護理師 醫護人員

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