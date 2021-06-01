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12年前爆H1N1曾籲先買國際疫苗？ 總統府提五點說明

他當外送員月入7萬被家人勸換正規工作 網曝「這1點」很重要

聯合新聞網 / 綜合報導
一名外送員PO文表示，自己做外送月薪可領7萬以上，沒想到卻被家人勸找正規公司的工作。 圖／ingimage
一名外送員PO文表示，自己做外送月薪可領7萬以上，沒想到卻被家人勸找正規公司的工作。 圖／ingimage

國內疫情嚴峻，全台已進入第三級警戒，許多民眾不敢出門，紛紛改訂外送。然而，就有一名外送員PO文表示，自己做外送月薪可領7萬以上，沒想到卻被家人勸找正規公司的工作，引發大批網友熱烈討論。

該名網友在《 Dcard發文表示，畢業後就在跑外送，自認為是很安分的的外送員，「平均月薪都有5萬以上，加上我是新北人，最近大家都不敢出門，在家訂外送，訂單量大，這幾月跑都有7萬以上」。

但原PO提到，最近家人一直力勸他，好好待在家投正規公司履歷，「我不太懂，外送公司也算正規公司吧，而且現在很難找到薪水比我高的工作」。原PO補充，他目前一個月可領7至8萬，「要我投一般公司，領2萬7至3萬多的薪水，說實在落差真的有點大，該怎麼跟家人溝通或是調整自己？」

貼文一出隨即掀起熱議，網友點出「發展性」的重要，「如果一間公司你待個5年也可以5萬，那我寧願從那間公司重頭開始。畢竟如果要結婚，我覺得發展性及穩定性很重要。總結：這個行業取代性高，隨便一個年輕人有車都能做」、「現在好賺，但以後沒發展性可言，取代性又高，以後機器人、無人機出現後，人力就不需要了，建議還是要找穩定一點，可發展性有技術的」、「你的家人應該主要是以長久來看，升遷和未來保障，這份工作能長久的做嗎？體力考量、健康考量等等」。

不過也有網友認為，「工作是自己的，自己決定，喜歡做就繼續吧」、「趁現在好賺的時候先賺緊急預備金，到時候等外送不好做了再轉也不遲呀」、「其實做什麼工作都不重要，主要你要知道自己賺錢後要做什麼？而不是賺多少花多少」。

外送員 Dcard 薪水 疫情

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