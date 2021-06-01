GG！搭捷運讓口罩掉馬桶還沾屎 網笑歪：要戴、要罰自己選

本土新冠肺炎疫情嚴峻，全國實施三級警戒後，不論搭乘大眾運輸工具或在戶外都需戴起口罩，否則將會被罰3000元至1萬5000元罰鍰。不過，日前有一名網友在捷運站上廁所時，口罩一不小心掉進馬桶裡、被汙染了，但他擔心不戴口罩會被罰，因此上網發文求助。

一名網友在PTT八卦版發文表示，他人在捷運木柵線，現在關在廁所裡，想說透一下氣，卻不小心讓口罩掉進蹲式馬桶裡，撿起來看都濕了、還沾到屎，讓他相當煩惱，便想詢問網友們意見，「出去如果沒戴（口罩），會罰款嗎？還是有善心人士可以來支援一下，感恩」。

許多網友看到貼文都忍不住笑了出來，紛紛留言「要戴還是想被罰自己選吧」、「撿起來沖一下水就可以了啦！」、「哪一間？先說才能支援啊」、「替你寫個慘字」。

也有網友認真建議原PO，「廁所現在都有緊急按鈕，按下去就有人來幫忙了」、「找站務人員應急一下，跟他們買也可以」、「去跟服務台問，記名登記可提供口罩」、「捷運站有口罩販賣機」、「認真回，捷運廁所都有捲筒衛生紙取一長條遮住口鼻，快步走到詢問處要口罩吧」、「洗乾淨，去旁邊烘乾」。