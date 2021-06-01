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【幼教亂象多／上】「補習班幼兒園」鑽漏洞塞紅包求生存 為何政府查不到

「萬華擴散到其他區」 柯文哲：北市疫情膠著還在危險邊緣

有防護罩？中正區鄰近萬華確診數成對比 網曝關鍵原因

聯合新聞網 / 綜合報導
總統府位在中正區裡。圖／聯合報系資料照
總統府位在中正區裡。圖／聯合報系資料照

新冠肺炎本土疫情爆發，雙北是全台病例數最多的兩個地區，萬華區更是台北市行政區當中本土病例最多的一區，鄰近萬華的其他區也因為地緣關係確診數激增，從台北市公布的確診個案分佈圖來看，5月14日到25日萬華區佈滿密密麻麻的紅點，但一旁的中正區卻只有零星案例，讓網友好奇地想問「中正區是加了什麼防護罩嗎？

有網友在PTT貼出台北市確診個案分佈密度圖，5月14日到25日這段期間，萬華區和緊鄰的中正區形成強烈對比，萬華呈現密密麻麻紅點，反觀中正區紅點數很少，僅有零星個案，讓原PO相當驚訝地說「中正區就在萬華旁邊，可是像是有防護罩一樣，確診者幾乎停在中華路就越不過去了！難不成博愛特區有在中正萬華交界加裝類似瓦甘達的防護罩？」

有網友推測中正區多屬於公家機關和學校，設籍、居住在此的人較少，因此確診數也比較少，「中正區住宅很少啊」、「中正區住宅很少吧？都上班上學的地方」、「博愛特區是能住老百姓膩？」、「中正區公單位、文教、商業辦公交通樞紐居多，實際住戶少吧」、「沒紅點的都是政府機關，沒人設籍當然沒紅點」、「一堆機關不是住家，確診者住址不會在機關」。

還有住在中正區的網友分享透露實情，「中華路以東的南機場也全是紅點」、「住南機場對面，這兩週救護車的聲音非常頻繁」、「住在植物園這邊，最近真的很多救護車」、「替代役中心、台大公館那裡不是爆開了嗎？最近不敢去。中華路旁的市警局、市刑大也爆了，可能數字是記住居地，不是工作地」。

台北市確診個案分佈密度圖。 圖／台北市政府提供
台北市確診個案分佈密度圖。 圖／台北市政府提供

新冠肺炎 萬華

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