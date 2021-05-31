網購等7天沒到竟稱「被詐騙」！ 物流業：請不要為難

國內新冠疫情險峻，三級防疫警戒延長至6月14日，使不少人都會選擇在家「線上購物」，但卻因此造成物流貨物過多，送貨時間延長。對此，便有從事物流業主管的網友發文說明，現在疫情期間的貨物實在太多，根本送不完，要大家「請不要為難」。

原PO在臉書「爆怨2公社」發文，前幾天收到消費者客訴「下單的椅子等了7天還沒有拿到」，並說明朋友下單後2天就收到，為什麼自己等這麼久還沒拿到，更怒喊「真的等很久，能去問問貨運嗎，是詐欺嗎？」

「一堆人根本不知道現在物流到底有多扯，貨根本送不完」，原PO也無奈的說明，現在是疫情期間，大家無法出門只好在家網購，各大物流業的司機都很努力在送貨，但在疫情期間主要以防疫物資配送為原則，各區也有大量防疫物資要收件，每一位司機都是冒著高風險在上班，「請不要為難他們，嫌棄他們」。

此文一出，不少貼心的網友回應「物流真的很辛苦，多一點體諒」、「看到買家等不及回覆就駡賣家詐騙，我都馬上退單」、「練啥毀啦，辛苦了」、「辛苦了，送貨員，請保重身體健康喔！辛苦了，工作也要記得喝白開水喔！」

更有物流同業也留言分享自身的經歷，紛紛表示「每天都在催，住戶一直催，大廳Key in也沒那麼快，換來一陣駡」、「我老公說他們每天貨很多，多到送不完，真的是很誇張啊，早上5-6點出門，晚上8-9點才回家」、「我老公每天下班跟死人沒兩樣，同款眼神死，貨多到爆」。