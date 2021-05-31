親戚邀鄰居聚會「20人群聚像開趴」 他氣炸威脅通報才解散

台灣疫情升溫，根據指揮中心公布數據，此波疫情死亡病例破百例，然而仍有部分民眾並未遵守禁止群聚的規定。近日一名網友發文爆料妻子娘家群聚且勸告不聽，他威脅要通報1922後才各自回家，貼文引起熱議。

原PO在FB社團「爆怨2公社」發文，他說明將小孩寄放在岳母家照顧，希望可以減輕妻子負擔。沒想到他休假回家後，竟看到「彷彿開趴景象」，岳母家邀請鄰居與親戚聚會，「總共14個！全擠在20坪左右的客廳，口罩當然沒有人戴。」

嚇壞的原PO趕緊與妻子、岳母商量，沒想到她們十分不以為然，反而覺得原PO大驚小怪，「我被迫威脅他們要打1922通報群聚，他們才各自回家。」親人誇張的行徑令原PO看傻，避免疫情擴散得罪親戚也是萬不得已，「若真的造成破口，那真的為時已晚。疫苗有得買，後悔藥沒得買。」

貼文一出網友紛紛回應，「第一次看到做爸爸的這麼小心謹慎」、「我也才得罪家裡人，因為我高中的姪子帶同學來家裡說一起上課其實是打遊戲」、「你是對的⋯⋯但是也有看不到的時候⋯⋯小孩可以自己顧就帶回家吧」、「比扯鈴還扯！現在還有很多人都認為無所謂，這些人不付出代價永遠記不住⋯」、「都確診的話，也可以一起隔離一起玩」、「自家人就算了，居然還有鄰居，破口就是這樣來的，一群不怕死的」。