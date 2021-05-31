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確診後死亡得立即火化…禮儀師感傷：家屬不能見最後一面

聯合新聞網 / 綜合報導
國內疫情嚴峻，若遇到確診死亡者，必須24小時內火化遺體。記者葉信菉／攝影
國內疫情嚴峻，若遇到確診死亡者，必須24小時內火化遺體。記者葉信菉／攝影

新冠肺炎本土疫情爆發，全台實施第三級防疫警戒階段，非必要避免外出，出門必須全程戴口罩，否則可依法處罰。有禮儀師指出，由於新冠肺炎是法定傳染病，依法確診死亡者必須在24小時內立刻火化，家屬連見最後一面都不可以，痛心呼籲「非必要不要出門！」

爆料公社分享禮儀師鄒佩君在臉書的貼文，她表示，「由於新冠肺炎病毒是法定傳染病，在往生後24小時內必須立即完成火化，遺體包裹著兩層的屍袋，由我們穿著防護衣的禮儀人員從冰櫃拉出來，連同屍袋直接入棺載往火葬場」。

鄒佩君表示，確診者死亡後必須立刻火化，「家屬至親是連見最後一面都不可以的！告別式只能等燒完之後擇日開弔，做七做佛事也只能等燒完之後再做」。

她痛心表示，「拜託呼籲一下身邊的所有家人朋友，非必要，不要出門！去親友鄰居家串門子、去公園喇低賽下棋、去遊玩、去打牌泡茶、去聚會喝酒，這些事情不做真的不會危害到自己生命！但你做了就是讓自己、讓無辜的民眾可能受害」。

她說，「很多老人家都說不出門會很難受，但目前的現況是，出了門將來才可能有得你受，而且還會因此而波及到同住的家人，兒女晚輩們，也請多加善用網路平台，為家中的長輩採買民生用品，各大買菜網、網購平台都非常方便，買菜買肉買魚要什麼有什麼！不要讓長輩非得要到人擠人的菜市場採買」。

鄒佩君指出，「目前因疫情而往生的佔多數是60歲以上的年長者，這些人肯定也從來沒想過自己會因為這個可怕的疫情而離世，別老是僥倖覺得自己不會那麼衰，病毒並不會因為誰的自信而放過誰，北部大醫院的醫療量能已經近乎潰堤了，第一線人員用生命守護著人民，不要再增加無謂的負擔」。

新冠肺炎 禮儀師 爆料公社

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