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老闆逼下載定位App「放假不開扣全勤」 他憂隱私遭侵犯

聯合新聞網 / 綜合報導
近期許多商家都採取實聯制入場，避免疫情擴散。近日有網友爆料公司要求使用定位App，就算在休假也需全程開著，否則扣全勤獎金，貼文引起熱議。圖／聯合報系資料照片
近期許多商家都採取實聯制入場，避免疫情擴散。近日有網友爆料公司要求使用定位App，就算在休假也需全程開著，否則扣全勤獎金，貼文引起熱議。圖／聯合報系資料照片

為避免疫情持續擴大，許多商家皆採取實聯制入場的規定，民眾也願意配合照實記錄足跡。然而，近日一名網友發文爆料公司要求職員需安裝定位App「且不管上下班都需開著」，讓他覺得隱私被侵犯，貼文引起熱烈討論。

原PO在FB社團「爆怨2公社」發文，他在文中說明因為疫情關係，公司要求所有員工都需下載定位App，他原本以為只有上下班期間需要，沒想到老闆要求放假時也需全程開著定位，「若關掉定位就要扣全勤。」原PO理解疫情期間是非常時期，「我知道疫情期間比較敏感，但我還是希望有自己的隱私。」他表示不知道公司這樣的規範是否侵犯隱私，也不確定可否拒絕。

貼文一出引起熱議，許多網友幽默建議「使用假定位」，「家裡電腦開模擬器，定位到南極，老闆問就說放假去找企鵝躲疫情」、「安啦。這個我有經驗。找另一隻備用的沒在用的手機，登入你的冰棒，然後放家裡連WiFi。嗯。完美」、「用電腦開，然後不要關機就好～ 跟老闆說我假日在家防疫都沒出門過！」。也有網友質疑侵犯隱私，「這跟疫情有甚麼關系？他要隨時隨地紀錄公司每一個人去哪裡？如果沒有隨時隨地紀錄，那根本沒有意義，只是窺探隱私而已」。

部分網友則認為老闆也是為了公司全體好，「老闆的口氣很重要，員工是老闆的資產，萬一有人亂跑確診，全公司都完蛋，老闆也要保護其他守法的員工，非常時期用非常手段。講難聽點，你乖乖在家何必做賊心虛」、「是不對，但是我覺得很好，可能是要保護大家彼此吧。要確定大家有沒有亂跑啥的，真的不舒服的話就不要去做了啦！以免腦子會一直想著，你自己心裡一定也會很不舒服」、「這老闆真不會做人。若沒有關掉定位，全勤加倍，老闆這樣絕對沒有違法！」。

疫情 隱私權 職場

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