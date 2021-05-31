外帶140元牛腩飯「完全沒肉」店家神回應他傻眼：不如吃泡麵

不少人平常都是吃外食，會挑選CP值較高的品項幫自己省錢，近日有一名台北市的男子抱怨外帶一份140元的牛腩燴飯時，回家打開後發現餐點完全沒有肉，店家的解釋也讓他很傻眼，直呼，「連泡麵都還有肉塊」。

一名網友在臉書「爆廢公社」發文，日前到了台北市士林一家小有名氣的漢堡店，外帶了一份140元的牛腩燴飯，結果回家打開後相當傻眼，可見餐盒內只有白飯淋上醬汁，左右兩邊也有只有些許配菜。

男子覺得太傻眼，於是還再去和店家確認一次有沒有做錯，店家則回應「沒有，就是這樣」，店家也進一步回覆，「我們牛肉是用燉的在裡面了，我們牛肉就是這樣。」男子無奈，「泡麵都還有肉塊」。

此文一出網友也紛紛回應，「普羅旺斯隱形燉牛肉高級燴飯？」、「經過七七四十九天的熬煮，才化成湯汁的」、「根本只有醬⋯他們的牛腩可能是隱形的」、「這就像我從來不會到飲料店買咖啡一樣...而且你這個叫牛肉湯汁淋飯吧」、「放大鏡給我拿來」。

事後店家也再次解釋，暸解情況後，發現是出餐人員給錯，那是豬排醬，並非牛腩飯，所以裡面才會沒有料。