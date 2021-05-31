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馬偕醫院爆N95重複用、確診者擠爆急診 院方緊急回應

醫院新進疫苗護理師卻打不到 他曝血汗原因

聯合新聞網 / 綜合報導
本土疫情爆發，全台都在搶打疫苗。記者邱德祥／攝影
本土疫情爆發，全台都在搶打疫苗。記者邱德祥／攝影

本土疫情爆發，醫護人員壓力越來越沉重，有網友爆料，某醫院新進一批疫苗護理師卻被要求「班表上剛好有兩天連假時才可接種疫苗」，且不得申請防疫假或疫苗假，醫院長官甚至警告基層，有問題不得向媒體投訴，讓他痛批「制度在殺人了」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他的女朋友是一名護理師，近日醫院新進一批疫苗，提供醫護人員施打，然而她卻被刁難，要求「班表上剛好有兩天連假時才可接種疫苗」，且由於醫院人力不足，不可申請防疫假、疫苗假等。

此外，醫院長官也告訴基層，「如果有問題要先跟醫院反應啊，不要直接跟媒體講」，有不少基層人員在臉書發文爆料，而遭到醫院約談。如果遇到投訴者，醫院警告就會將此人送至人評會處理。

該網友痛批，「護理師薪水太低、工時太長的問題不解決，醫院當然人力不足。 但處理辦法，卻是壓榨醫護人員到極限，再來道德勒索。沒有人力，到底是醫院的問題？還是請假去打疫苗的基層的問題？」

該網友說，現在的醫院「是一群沒打疫苗的人，在接觸一群抵抗力比較差的人，根本就是大型病毒培養皿」，他說，「現在醫院裡還是很多平常不上網，根本不知道口罩要蓋住鼻子的老人。即使醫護人員都有穿戴防護，能把被傳染的機會降至1%以下，1000名醫護人員，也能產生10個防疫破口」。

該網友直言，「制度在殺人了。害死的是幾週後、遙遠的地方，感染鏈另一端的倒楣鬼。也許幾週後，某個人躺在隔離病房，裝著呼吸機，已經吸不到最後一口氣，說話困難，只能眨著眼睛和螢幕對面的家人道別，他卻死得找不到兇手」。

其他網友則留言「心疼，台灣現在都靠前線在撐 」、「醫療人員的苦喊多久了？你看過政府有什麼作為嗎？沒利益的事情，政府根本不會管，他們寧願派10個人去思考如何網路政治操弄，也不願意派一個人去想如何解決醫護人員的處境」。

不過也有網友指出，醫護人員不能一起接種疫苗，留言「不能同一群體同時一起打，會出事，我在加拿大，已打了一劑輝瑞。雖然我反應不大，但有朋友病懨懨了4天。還有大學生正值大考週，打完疫苗像中了一次嚴重流感。若全體醫護全部一起打疫苗，隔天恐怕會折損很多人力，還好的那一半得承擔更多工作，最後大家一起倒下」。

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