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實聯制做半套！阿伯拍完QR CODE收手機 網傻眼：長輩都這樣

聯合新聞網 / 綜合報導
各地攤商印製簡訊實聯制QRCODE，以利疫情調查。記者陳弘逸／攝影
各地攤商印製簡訊實聯制QRCODE，以利疫情調查。記者陳弘逸／攝影

行政院推出簡訊實聯制，民眾進入場站前，只要掃描QR CODE、傳簡訊，就可完成登記步驟，相當簡單。然而還是有許多長輩不會使用，有插畫家直擊一名老先生，僅是拿出手機後拍下QR CODE，便收起手機，讓上萬網友大喊「出事了阿伯！」

插畫家吃到飽阿飽日前在臉書發文指出，「親眼看到一個阿伯，拿出手機，對著實聯制的QR CODE拍了一張照片，然後收起手機」，讓他崩潰直呼「阿伯！不是那樣用的！」

對此，許多網友表示「我遇到大部分長者都這樣用」、「我也遇到很多，還會跟我抱怨，為什麼掃這個還必須要拍照，容量滿了能不能刪，不然都不能拍孫子孫女了！」、「還有掃了QR然後沒送簡訊的」。

有網友說「家裡的店已經實施一週了，這幾天觀察下來其實還有很多長輩都不是很諒解這個措施，覺得很麻煩或不熟悉操作，而不願意配合，希望大家可以多跟長輩宣導掃QR-CODE的重要性並且教他們使用，讓簡訊實聯制更快普及」。

也有網友認為，這些措施對長輩而言確實有難度，年輕人須有耐心協助，有人留言「我家附近超商員工都很主動教學，看了蠻感動的」、「我直接帶媽媽去現場操作一次」、「我家的長輩們都是我一步一步的教他們怎麼用的」。

實聯制

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