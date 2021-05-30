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車窗緊閉「脫口罩吃便當」 卻遭敲窗糾正：請你戴上

聯合新聞網 / 綜合報導
有位網友分享，自己某天將車門關起拿下口罩要吃飯，卻遭民眾敲窗提醒要戴口罩。 圖／爆廢公社
有位網友分享，自己某天將車門關起拿下口罩要吃飯，卻遭民眾敲窗提醒要戴口罩。 圖／爆廢公社

國內新冠疫情逐漸升溫，全國升級三級防疫警戒，外出皆需要全程戴著口罩，對此便有位網友分享，自己某天將車門關起拿下口罩要吃飯，卻遭民眾敲窗提醒要戴口罩，讓他不禁無奈表示「戴口罩是要怎麼吃？」

原PO在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，事發當下只有自己一個人坐在車子裡，將車門關起來後準備要吃飯，沒想到才剛拿下口罩，就被一位民眾敲車窗表示「先生疫情現在很嚴重，請你戴口罩好嗎？」讓原PO無奈的說明，當下手都已經拿著便當了，若戴上口罩是要怎麼吃。

此文一出，不少網友皆認為，即使在防疫時期，也不需要變成「正義魔人」，紛紛表示「一堆過渡正義，假掰的人」、「叫那個人先表演戴口罩吃便當給你看」、「傻眼，車門都關了，管腦殘什麼事情啊」、「口罩正義魔人過頭了」。

更有過來人也藉此分享自身經驗，「一樣在外工作，到現在都還找不到地方可以吃飯，只好餓肚子回家再吃」、「別說了！在工地我們遇到那種無腦的不知從哪跑來的熱心民眾，在我們休息吃飯時跑進來跟我們說要戴口罩，我才要問他你是住海邊？還有你進來不用戴工地安全帽嗎？」

而據先前中央流行疫情指揮中心對於「自行開車」的規範作出解釋，表示一人沒有影響到別人可以不戴，但兩人以上就需要。若該名網友自己待車裡，又準備進食，當然可以暫時脫下口罩。

口罩 爆廢公社 疫情

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