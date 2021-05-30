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不讓外送員餓！早餐店三明治「免費自取」 網讚：新台幣下架

聯合新聞網 / 綜合報導
一間早餐店深怕外送員餓肚子，竟然做了免費三明治供外送員拿取，讓許多同業深受感動。 圖／翻攝自外送員的奇聞怪事
一間早餐店深怕外送員餓肚子，竟然做了免費三明治供外送員拿取，讓許多同業深受感動。 圖／翻攝自外送員的奇聞怪事

國內新冠疫情逐漸升溫，全國升三級防疫警戒，許多餐廳也紛紛取消內用，或只能選擇外帶及訂外送，在這個非常時期，外送員的業務量便瞬間暴增，對此，便有一間早餐店深怕外送員餓肚子，竟然做了免費三明治供外送員拿取，讓許多同業深受感動。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」中發文分享，只見一個檯面上放了滿滿的三明治，並在旁壓了一張白紙寫道「親愛的外送員，如果您餓了，就自己拿去吃，真的不用錢，辛苦大家了，謝謝！」

此段文字，也讓身為外送員的原PO不禁感動表示「感謝早餐店對外送員的愛，我雖然沒吃，但是差點哭出來」。此文一出，不少網友也感動回應道「台中人就是海派」、「這種等餐等很久都不會脾氣不好」、「到底是哪一間分店，不用新台幣下架真的太不爽了」、「店家自己最近也是艱困度日，還能這麼暖心，真的太感動了。就拿吧，可以順便買杯飲料支持一下店家」。

但也有網友認為，這應該是店家賣不完的餐點，紛紛表示「應該是沒賣完順便免費送人吃吧？我就遇過早餐店中午快收店免費送我吃」、「有良心店家，其實沒人拿也是丟掉，不放隔夜再繼續賣」。

外送員 早餐 疫情

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