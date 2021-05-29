上網訂物資卻被管理員暗槓！她氣炸「有這麼缺？」網一片喊告

新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心也發布全國三級警戒到6月14日，民眾非必要不要出門，部分民眾為了防疫著想，避免群聚感染，而選擇線上購物，一名網友抱怨，明明已經收到到貨通知，但管理室卻表示沒有收到包裹，經追查之下，才知道包裹被管理員暗槓，她也氣得直呼「是有沒有這麼缺」。

網友在臉書「爆怨2公社」發文，現在疫情嚴重，想說不要出門，在網路上訂了一些需要的東西，近日晚上通知到貨了，於是去管理室要取貨，但管理員說沒有收到，當下也完全沒有確認，原po想說會不會是物流耽誤到了，便打去客服詢問，客服表示他們只看到到貨時間，還要和物流確認等候通知。

於是原po就自己上網查訂單，問了物流司機後確定有送到，還很詳細地說出了管理員的名字，原po又去管理室詢問，這次是另一位組長值班，請他調出監視器畫面後才發現，是被原先的管理員暗槓去，她氣得直呼「是有沒有這麼缺？還要偷我包裹！」。

網友看到也紛紛留言，「您要告他的。保全公司一般都需要良民證，告下去才能不讓其他人受害」、「提告，這種監守自盜的人不能放過，還要通知管委會，或許還有其他受害者」、「偷包裹很嚴重喔，可以跟保全公司提告求償」、「誇張欸」。