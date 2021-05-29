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確診足跡超市、量販店遠勝超商 侯友宜都喊話少去

萬一「封城」該準備哪些東西？ 4大類防疫物資不能少

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輕症灌爆各地醫院！他提議「這地點」隔離可行性大

聯合新聞網 / 綜合報導
彰化靜思堂，僅示意圖，與原文無關。 記者林敬家／攝影
彰化靜思堂，僅示意圖，與原文無關。 記者林敬家／攝影

國內確診數不斷攀升，醫療資源逐漸超載，許多北部的醫院已經滿載，即使已開放讓輕症患者送往防疫旅館，但仍無法緩解醫院的壓力，對此便有網友在PTT上發文說明，慈濟在各地靜思堂這麼大，是否可以在「慈濟靜思堂」隔離，以減緩目前醫療院所的壓力。

原PO在PTT八卦板發文表示，各地靜思堂這麼大，腹地超大，現在也不能進行宗教活動，想問「能不能請政府協商借來用？」把這些地方「用來隔離新冠輕症患者」，再加上宗教場合有安撫人心的作用，不然要確診者回家裡實在是開玩笑。

此文一出，不少網友也同意表示，「聰明耶」、「你是天才」、「說不定真的可以」、「我覺得他們不會拒絕吧」、「讚耶！慈濟這次該主動點 還是會不捨得呢？」、「危難避難用的。但你衛福部要講啊！」、「好，這應該就是它原本的目的吧」。

但也有人認為，「中央會考慮一下，畢竟很丟臉」、「我不覺得慈濟會靠背，但他肯定提供素食」、「同樣，該問的不是慈濟，是問問中央... 」、「簡單說，政府不會想弄成這樣不只打臉自己之前說的，還非常丟臉」、「你叫他蓋組合屋還比較快，是政府不想落到方艙醫院的口實吧，不然台灣又不缺體育館，南港展覽館就夠大」。

慈濟 患者

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