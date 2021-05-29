三級警戒中問「不下車景點」 網氣炸：想想那些醫護

國內疫情逐漸升溫，全台防疫三級警戒中，中央流行疫情指揮中心已呼籲「非必要移動」減少外出，卻有網友在網路上發文詢問「北部可以開車到、不用下車的點」想出去看風景解悶，但卻被許多網友炮轟「能不能守一下秩序？」

原PO在PTT的Car版上以「北部可以開車到 不用下車的點」為題表示，現在疫情嚴重，常常待在家怕被傳染，但偶爾還是想出去開車看風景解悶，詢問有可以開車到、但不用下車就能看海景的地方嗎？

此文一出，便引來兩派網友的正反論戰，有人直接推薦原PO景點的「東北角，北海岸一堆啊」、「淺水灣那附近繞一圈 平日白天車少，最近天氣又好」，甚至指「歐美封城到最後還是偶爾會開放出去戶外走一下」、「上班可以出門、假日待在車上不行？」、「海邊一堆車都停在那看海不下車」。

但也有留言表示，開車出門仍增加染疫風險，紛紛表示「知不知道什麼叫非必要移動？」，認為出遊不是非必要外出，而且「開車出去都不用上廁所？上廁所不用下車？」、「能不能守一下秩序乖乖在家就好？」、「都這樣了還敢出去？」、「不下車又怎樣？萬一出車禍還增加救護風險」、「出門前有先想想那些穿著全套防護服的醫護正在奮戰，乖乖待在家累到你了嗎？」、「不去上班會餓死、不出遊會嗎？」