憂口罩防護力不夠！ 他見大眾忽略「這1項」喊：沒人知道嗎？

本土疫情持續嚴峻，確診人數不斷攀升，許多民眾都繃緊神經小心防疫，深怕不慎沾染病毒。不過有民眾好奇指出，他發現疫情升溫後，大多數人都會確實配合戴上口罩，但護目鏡似乎就非人人都戴，讓他相當困惑，話題一出引起熱議。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，近日疫情升溫，民眾只要外出或搭乘大眾交通運輸，都需要配戴口罩，但明明有不少專家認為眼睛也是新冠病毒的可能傳染途徑之一，大多數人卻都沒戴上「防護眼罩」，讓他深感疑惑。

貼文一出引起討論，不少網友都回應「政府有規定嗎？」、「你是護目鏡廠商？」、「人家要不要戴防護眼罩關你什麼事，政府強制戴口罩，沒有強制戴防護眼罩」、「這麼無限上綱，你自己把你隔離最安全，管其他人戴不戴眼鏡」、「因為沒規定啊，你戴好就好了」、「為什麼要別人戴？」。

不過許多人也說「我出門一定戴護目鏡，太可怕了」、「很多人不了解這病毒，沒辦法」、「我也有一副，我是有看見挺多人戴了」、「雖然非必要，但是看到有人說到底戴護目鏡幹嘛，我只能說真的無知」、「全家都有戴，包含同事也有戴」、「飛沫不是唯一傳染途徑，眼睛黏膜本來就會感染」、「等到疫情不受控時，我想一堆人搶著要護目鏡」。

而事實上，根據西園醫院官網中眼科醫師陳泓橋的說明，新冠肺炎的主要傳染途徑，是經由口鼻及上呼吸道傳播，但同樣為黏膜組織的「眼結膜」，也有被病毒入侵而引起感染的可能性，除了導致紅眼、結膜炎等眼部症狀外，病毒也會從眼部侵入人體，進而導致新冠肺炎其他症狀。