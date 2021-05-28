家有2特教生！她遭酸「紓困領到翻」 無奈嘆：我寧可自己賺

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友透露，自己家中有兩位特教生，屬於紓困4.0的補助對象，卻因此遭友人酸「會領到翻」。 示意圖／ingimage
一名網友透露，自己家中有兩位特教生，屬於紓困4.0的補助對象，卻因此遭友人酸「會領到翻」。 示意圖／ingimage

因應國內疫情延燒衝擊經濟，行政院推出紓困4.0方案，最快將在6月上路，適用對象包含受防疫管制而停業的產業、觀光業、業績衰退達50％企業之員工等，此外，有身障學生的家庭也包含在內。然而一名家長透露，自己家中有兩名特教生，友人竟因此稱她會「領到翻」，讓她看了相當無奈。

原PO在臉書「爆怨2公社」發文表示，自己家中有兩個未滿七歲的特教生，其中一個領有失智症的身障手冊，沒想到在政府公布紓困方案的對象後，一名友人竟私訊向她表示「妳真的會領到翻」，她則僅回應「我寧可好好工作」。

原PO指出，每次身障家庭能領到補助時，總會被認為「領很爽」，但其實根本一點也不好，她反而渴望能自己賺錢、愛買什麼就買什麼，也願意自己好好認真工作，把小孩送進學校。原PO無奈表示，聽到這些酸言酸語，讓她相當心酸，直呼「你們根本不知道別人在家帶小孩，已經停工兩週沒錢的無奈，還有在還沒宣布補助前，我的內心有多苦多難」。

貼文一出，網友湧入留言「這種人直接封鎖，老死不相往來」、「沒辦法接受這麼愛酸的人」、「兩萬是要翻到哪裡去？」、「這種朋友妳可以遠離了，幫不了妳還要酸妳」、「直接封鎖了，怎麼能對妳說這樣的話」、「誰會希望自己家的孩子有殘缺」、「寧願不要錢也要健康健全」等，留言安慰原PO。

不少有類似經驗的網友則紛紛感嘆「如果可以，寧願不要讓症頭跟著孩子們一輩子」、「我自己有身障重度手冊，從讀書開始有減免，同學都說好好喔，但我寧願身體健康」、「我家也有，真的希望孩子正常」、 「照顧特教孩子需要的精神與體力，沒照顧過的人絕對無法感同身受」、「真的，我寧可孩子一般，特教媽媽好心酸」。

身障 失智症 行政院

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