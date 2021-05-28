好市多擠滿人！ 網嘆「難怪疫情止不住」掀論戰：真的很為難

本土疫情持續嚴峻，各界都在呼籲民眾避免非必要之外出，前往賣場、商家採買也應減少次數，降低人潮群聚風險，且不需過度囤貨。不過有民眾卻指出，自己在平常日下午至美式賣場好市多採購，意外發現人潮相當擁擠，架上的生鮮產品也幾乎都被掃光，讓許多網友看了直搖頭。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文透露，自己選了一天平日下午去好市多購物，在尋找停車位時，就發現來採購的人數頗多，繞了一陣子才找到車位；實際進場後，他也發覺架上的生鮮產品所剩無幾，最後僅買了一包冷凍食品和少數食材，便火速離開。

原PO隨後貼出當下拍攝的照片，可以看見賣場門口大排長龍、賣場內則人潮相當擁擠。他也透露，自己雖然購買商品不多，且儘速結帳離去，但因人潮眾多，全程仍花費了約一個小時左右。

照片曝光後，許多網友直言「現在的疫情嚴重，這樣的人潮真不是開玩笑的」、「關在家裡已經15天，看到這照片心情非常差」、「看到這人潮還進去⋯佩服」、「實在有點可怕，好市多都沒控管人數？」、「每個人都是趕快買一買快出來的想法，風險就越來越高」、「看到這麼多人排隊，難怪疫情控制不住」、「人民自己都不配合是在怪什麼？」等，憂心賣場群聚釀成防疫漏洞。

不過不少人也為採購的人潮平反，指出「為什麼有些人一副東西會自己從家裡長出來一樣？」、「不去採購生活物資，吃啥啊？」、「真令人為難，講的好像疫情期間都不用買食物」、「難道在家會有人送物資來門口給你嗎？」、「買個東西、防疫做好，還要被一堆人罵」、「請體諒有些人休假是固定的，不出門買是要去哪買？」；有人則理性建議「真的缺食材，請盡量派一人代表去買就好」、「看到人多就盡量轉移陣地吧」。