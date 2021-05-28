爸在醫院工作防疫觀念卻很差 她抱怨這一行為實在太噁心

新冠肺炎自從爆發以來，口罩已成為民生必需品，防疫警戒升級後，外出更要配戴，否則就會開罰。一名女網友的父親在大醫院工作，但她抱怨爸爸的防疫觀念太差，回到家不清潔消毒，竟然還把口罩拿去水洗後晾乾再使用，沒想到貼文也釣出一堆家中長輩有同樣行為的網友留言。

原PO在《Dcard》透露爸爸在大醫院工作，但並非醫護人員，即便如此，在這麼高風險的地方上班，防疫觀念卻是非常的差。她抱怨爸爸下班回到家不馬上洗澡也不消毒，不然就是到原PO阿嬤家洗澡後，又穿著同一套衣服回家。

原PO不滿地說衣服不拿去洗就算了，但爸爸竟然把換下來的衣褲掛在家中走廊上，走廊很窄又是家人走來走去的地方，一不小心就會碰到衣服，讓她相當無奈。不僅如此，更讓原PO崩潰的是爸爸竟然把口罩水洗，然後曬乾再重複使用，讓她看了直呼「噁心」。

貼文一出也讓其他人看了傻眼，「水洗早就失去保護作用」、「跟他溝通還是沒用？直接幫他丟掉吧」、「看到直接幫他丟吧，就不相信在垃圾桶還回去撿回來用」、「丟之前最好把口罩剪掉，避免他們又翻垃圾桶來用」、「要改變長輩的觀念很難，直接扔掉搞不好爸爸會翻臉，或者更堅持己見。建議妳去買大量跟爸爸一樣的口罩，他拿去晾乾的時候，直接換成新的」。

還有網友分享家中長輩的行徑，「我爸是同個口罩一天戴兩三次，例如早上買早餐一次、上班通勤一次、晚上出門一次，最後才會丟掉。他認為戴一次就丟很浪費，所以會掛起來，等要再次用到的時候拿來戴」、「我爸更噁，我丟垃圾桶的口罩還被撿起來洗，洗後掛在上面，我發現扔掉後一樣被罵」、「我阿嬤也是，她都拿去夾在曬衣夾，頭痛」。