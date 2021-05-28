客拒實聯制留負評！店長喊「以後別來」 網刷5星讚：安心了

國內本土疫情嚴峻，目前出入各大場所都必須配合填寫實聯制，協助政府掌握足跡並管控疫情。不過日前有位民眾前往高雄一間電信服務中心時，因未帶手機無法登記導致入店遭拒，憤而至Google評論留下1星負評，而該店店長見狀後則霸氣回覆，引來網友紛紛大讚。

一名顧客日前至位於高雄自強的遠傳特約服務中心，因當下未帶手機無法配合實聯制填寫，遭店員婉拒進入。這名顧客因此心生不滿，事後在該店的Google評論留下1星，並痛罵「服務態度很爛」、「沒帶手機又不給簽名」、「直接趕客人出去」等字眼。

該門市店長看見留言後回覆，由於簽名涉及個資問題，目前入店就是需要透過手機登入，希望顧客能多加體諒；該店長也強調，這些防疫措施是為了保護所有客人和同仁，直言「你不配合我們就是無法讓你進來，你的態度我們也不敢指教，請您以後就別來了」。

顧客因未配合實聯制無法入店，憤而留下負評，店長於底下長文回覆。圖擷自 google評論

店長的霸氣回覆，引來網友們大讚，許多民眾紛紛朝聖該店給予5星好評，直呼「把對的服務提供給對的人」、「看到店長的guts只能給5顆星了」、「絕對力挺」、「支持這種堅持做對的事」、「不實聯制就不要進去」、「店家的態度讓我安心」、「店長很有guts，會保護員工」等；而店家也出面回覆「店長很感動，謝謝你們」。