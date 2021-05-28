目擊大媽超商「每盒摸完放回去」氣炸 網嘆：噴酒精才敢拿回家

台灣新冠肺炎疫情升溫，全國已進入第三級警戒，疫情指揮中心指揮官陳時中也呼籲大家平時「少去多買」，一次購足相關用品，並減少出門降低染疫風險。然而有民眾抱怨，在超商看到一位大媽幾乎同樣商品每盒摸一遍，「看了看又放回去」，讓他憤怒質疑「餐盒沾染病毒機會有多大？」

有民眾在臉書社團爆怨2公社表示，昨日去超商看到一位大媽每盒商品摸了一輪，拿起來隨即又放回去，「似乎在挑日期比較新鮮的」。此動作意外引發大批網友不滿，認為若每個人都這樣摸來摸去，食品沾染病毒的機率勢必大增。

網友也補充自身經驗說明，市場、水果攤有更多「這種人」，每顆水果捏一捏又放回去，「還有在攤位食物前一直講話的」。此外，水煮玉米、烤地瓜、麵包也成了不少人在防疫期間的黑名單，認為被摸一遍已經成了常態，在疫情期間少碰為妙。

有網友分享，自己買完東西一定先在外盒噴酒精「才敢拿回家」。此外根據元氣網報導，重症醫學醫師表示，食物包裝袋、餐具、包裝盒、零錢都可能藏有病毒，建議民眾可以消毒，降低間接染疫的風險。