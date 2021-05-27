報名醫護徵召曝快篩站「日薪1千5」 網：這種時候政府還剝削

雙北本土疫情緊張，台北市長日前發出醫護徵召令，號召退休醫護回第一線協助抗疫，不少愛心醫護都紛紛響應。不過，近日就有一名護理師在網路上分享面試心得，表示從早上8點上到晚上8點，日薪7500元但沒有夜班費，且若是支援快篩站的話，一天上班8小時，薪水則是1500元，消息一出立刻讓許多網友直呼「這種時候政府還在剝削？」

這名護理師在PTT的Nurse版發文，表示自己報名參加醫護徵召，參加面試時被告知工作結束後「基本上以回自己家為主」，雖然有防疫旅館可以登記，但不一定住的到；不確定培訓3天有沒有薪水，一個月至少10天班，早上8點到晚上8點，沒有夜班費，都是每天7500元。

他透露工作內容是照護確診陽性但尚無症狀或症狀輕微的個案，派駐地點也都還不確定，其實快篩站也有需求，薪水則是1500元／天（8小時），「面試官是這樣跟我說的沒錯，快篩站感覺是不同單位，他用『有人請我幫忙問』來當開頭」。另一名報名面試的護理師也表示，「快篩這部分是面試官最後說的，我很確定他是說1500元／8小時」。

消息曝光後，網友們直呼太誇張了，「快篩站薪水1500元？我都傻眼到笑了、「1500換算時薪比工讀生還少，這種時刻政府還在剝削」、「疫情期間一樣要剝削護理師」、「快篩是不是少一個0？？太扯的薪水」、「1500笑死，我還不如去當店員就好」。