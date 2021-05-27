賣場消毒後手部有刺痛感！ 真相曝光網嘆：自備最安心

現今全台防疫警戒三級，因疫情影響政府決定將警戒延長至6月14日，呼籲民眾少出門、出入各場所要勤洗手多消毒。但有女網友抱怨，帶孩子至賣場消費，孩子手部消毒後卻感到刺痛不已，一問之下令她怒不可遏。

一名女網友於《爆怨2公社》上發文抱怨，日前她帶著兒子一同去賣場補充伙食，也依照賣場人員指示進行消毒，但兒子卻表示「店員噴得不是酒精，沒有酒精的味道」。起初原PO不以為意，不料結帳時兒子卻反應手部有刺痛感，便趕緊借了賣場水槽洗手，並進一步向店員詢問消毒水的來歷，店員竟回覆道「因為我們買不到酒精所以只好用氯錠泡水稀釋使用」。

對此原PO感到相當氣憤，不禁直呼「若不是用酒精，應詢問客人願不願意使用，我兒子噴完手後很刺痛！」，店員當下也趕緊道歉。事後原PO忍不住抱怨「疫情嚴峻，我也不想在現場逗留，兒子洗手後我看看沒紅腫，也就算了。但真的要奉勸營業場所，如果真的買不到酒精，要用其他產品取代，應該先詢問客人，因為每個人對消毒劑的反應程度不同」。

有網友點出「氯錠的真正用途」，「氯錠泡水稀釋後為次氯酸鈣，大多用於環境消毒，雖次氯酸水、次氯酸鈣及消毒水等可用做消毒，但需要稀釋到一定程度以上才能用做手部消毒」，不少網友建議，「為了避免使用來路不明的消毒用品，可以自備小罐酒精比較安心」、「店員使用前建議先詢問一下顧客，比較不會有爭議」、「每個人皮膚敏感度不同，建議自己攜帶酒精最安心」。