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說好河堤見？蘆洲人群聚看「超級血月」邊聊天 網一看氣炸

聯合新聞網 / 綜合報導
不少民眾從線上直播欣賞睽違24年的「超級血月」現身。記者劉學聖／攝影
不少民眾從線上直播欣賞睽違24年的「超級血月」現身。記者劉學聖／攝影

睽違24年的「超級血月」昨夜登場！上一次「月全食」又逢年度「最大滿月」是在1997年，最近又因本土疫情升溫，許多民眾都乖乖待在家欣賞如此奇觀，但卻有人拍到新北市蘆洲區的某處河堤上有許多民眾群聚在一起，想在戶外觀賞天文奇景，這讓網友擔心恐怕會成為防疫破口。

臉書粉專「我是蘆洲人」貼出一張大批民眾群聚在新北市蘆洲區一處河堤上的照片，似乎是為了親眼一窺「超級血月」的天文奇觀，不僅打破非必要別出門的規定，更有民眾把握在血月出現前的等待時間，當場聊起天來，讓網友們看了超級氣憤，直接留言怒嗆「乖乖在家那麼難嗎？」

小編貼出照片後也忍不住碎念，「整個蘆堤那～～～麼大，偏偏要聚在一起看月亮，沒事就沒事，萬一其中有無症狀感染者，可不一定看得到下一次滿月啊！」文中也特別標註提醒大家現在正值「三級警戒」當中。

網友們看了照片簡直被惹怒，紛紛留言開罵「就是有這些心態的人，疫情才會降不下來」、「這些人有事嗎，不是可以線上看嗎？乖乖在家防疫很難嗎？不要群聚可以嗎？」、「有必要在這時候群聚嗎？雙北醫療已經非常的緊繃了，病人都要往南紓困了，為什麼不能乖乖在家看直播呢？」、「無知的一堆人，搞不清楚狀況！」

三級警戒 月全食 奇景

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