等不到床位…癌末老太太流下「最後的眼淚」 網友看到哭

新冠疫情嚴峻，國內醫療量能也陷入緊繃，而近日一名癌末的老太太在等待床位的過程中，逐漸失去呼吸心跳，她在離開人世之前更流下了淚水，讓不少人感慨萬分。

童綜合醫院急診部主任魏智偉昨（26）日在粉專《魏智偉 奔跑吧鋼鐵急診醫師》發文指出，因為疫情的關係床位不夠，一名癌末的老太太在等待床位的過程中，呼吸逐漸薄弱，魏智偉見狀後也立刻請婆婆的兒子跟她說說話、道別、道愛。

後來婆婆失去了呼吸心跳，不過他們發現，對方的眼角滲出淚水，兒子詢問魏偉智：「媽媽很痛嗎？」魏也回覆：「她一點都不痛，只是捨不得你們」。

貼文一出，網友也紛紛表示：「讓我想起那天滂沱大雨，我趕到醫院，卻沒見到我爸最後一面」、「哭慘了，婆婆無病無痛去當天使了」、「真感傷，因爲疫情蔓延，讓多少生病的人等不到床位」、「這是現在急診實際情況，我想跟辛苦的醫護們說聲謝謝！」

而魏智偉有貼出一張「老太太的眼淚照」，不過院方今天證實，那張照片是魏智偉醫師之前拍的一位阿嬤，並非文章敘述的阿嬤本人。