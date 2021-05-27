快訊

陳時中親還原BNT接洽過程 我國改「台灣」起慢慢脫序

解隔離新制！符3條件 一採Ct值≥30可解隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫嚴峻！媽媽無接觸送餐 她見門口「一堆糧食」秒淚崩

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友不斷提醒媽媽，疫情嚴重千萬不要亂跑，沒想到早上一起床，發現門口椅子上有滿堆「媽媽專程送來的糧食」，令她相當感動，網友也不禁羨慕原po。圖／爆怨2公社
一名女網友不斷提醒媽媽，疫情嚴重千萬不要亂跑，沒想到早上一起床，發現門口椅子上有滿堆「媽媽專程送來的糧食」，令她相當感動，網友也不禁羨慕原po。圖／爆怨2公社

國內疫情升溫，指揮中心呼籲民眾盡量避免外出，降低染疫風險。一名女網友不斷提醒媽媽，疫情嚴重千萬不要亂跑，沒想到早上一起床，發現門口椅子上有滿堆「媽媽專程送來的糧食」，令她相當感動。

一名網友在「爆怨2公社」發文，因疫情影響，她不斷提醒媽媽，「千萬不要亂跑」避免接觸到病毒，沒想到她一早起床後，看到門口椅子上有好幾包糧食，包含粽子、滷味、冷凍水餃等適合在家裡烹煮的料理，原來是媽媽大老遠跑去買又默默放在門口，令網友相當感動也開玩笑表示，「結婚後才會知道娘親多怕我餓到他孫子」。

此文一出，網友紛紛羨慕原po，「羨慕住在同縣市…疫情不敢移動，好想回去吃頓飯也好」、「現在看到這個心酸酸的，有媽疼的小孩最幸福」、「世上只有媽媽好」、「偉大的母愛，致敬」、「別人的媽媽總是不會讓人失望」，不過，有網友則開玩笑表示，「生完小孩才發現我媽對我的態度，女兒都是撿來的，外孫才是親生的」、「最後一句～怕餓到孫子是重點！」。

有網友則分享相同經驗，因為疫情，她跟2歲女兒已經躲在家裡好幾天了，「我媽前幾天滷肉，叫我爸開車載她來我家，一開門看到她戴著口罩，端了一鍋很燙的肉，手上還掛著一袋蜜蘋果，站在門口東西給我之後，就要回家了，說疫情期間就不進來坐坐」、「我爸也是，他自種的有機菜塞滿我的後車廂....才三天而已又說要拿瓜類跟筍類來給我，是多怕他三個孫女餓到啊」、「真的！我婆婆也怕餓到她孫子....也遠從小琉球寄東西來高雄」。

不過，有網友認為，疫情期間最好不要亂跑，「誠心建議叫她無論如何都不要這樣做了，這疫情對老人家是最嚴重的」、「附和一下妳的抱怨，疫情期間真的不要亂跑，疫情會散佈就是這樣來的！」，原po已警告媽媽「我已經記一支警告給她，不准亂跑，在家就好」。

疫情

延伸閱讀

客怕病毒傳染！瓦斯師傅「烈日乾等5分鐘」 網怒：找麻煩嗎

停課幫顧兒…寵孫嬤崩潰日打7通電話 爸笑：阿嬤快離家出走

鄉鎮市區版「本土病例地圖」上線 點開掌握身邊確診多少人

家屬悲痛…染疫嬤樂觀「從沒住過這麼好的飯店」 不到2天病故

相關新聞

咳嗽姐「我又沒去萬華！」狂趴趴走 家人苦勸還被丟東西

「我真的受不了了…」一名女網友在「Dcard」表示自己的姐姐有嚴重咳嗽與流鼻水，懷疑她可能有新冠肺炎的類似症狀，但她的姐姐不但沒聽家人勸告往外跑，還對家人態度極差表示「我又不是去萬華」，並亂摔家中東西，讓她向網友求助該如何是好，網友聽聞後氣怒直言是「防疫破口」、「你（妳）姐是屬於該被達爾文淘汰的那種」。

等不到床位…癌末老太太流下「最後的眼淚」 網友看到哭

新冠疫情嚴峻，國內醫療量能也陷入緊繃，而近日一名癌末的老太太在等待床位的過程中，逐漸失去呼吸心跳，她在離開人世之前更流下了淚水，讓不少人感慨萬分。

防疫嚴峻！媽媽無接觸送餐 她見門口「一堆糧食」秒淚崩

國內疫情升溫，指揮中心呼籲民眾盡量避免外出，降低染疫風險。一名女網友不斷提醒媽媽，疫情嚴重千萬不要亂跑，沒想到早上一起床，發現門口椅子上有滿堆「媽媽專程送來的食物」，令她相當感動。

公司要求防疫別搭公車 她無奈：我好像成了罪人

國內疫情嚴峻，不少公司都實施居家辦公或分流管制，減少病毒傳播風險。不過一名網友透露，自己平時習慣搭公車上班，卻被公司要求在防疫期間不要搭乘大眾運輸，希望她能請家人協助接送，讓她無奈直呼「自己好像成了罪人」。

家屬悲痛…染疫嬤樂觀「從沒住過這麼好的飯店」 不到2天病故

國內新冠肺炎疫情正處於高峰期，已連5天有確診者病故，昨（26）日新增11死，更寫下疫情以來新高。一名網友的阿嬤確診3天就過世，她難過地寫下這段經歷，並沉痛地提醒大家，「沒事不要出門 出門要戴口罩」。

客怕病毒傳染！瓦斯師傅「烈日乾等5分鐘」 網怒：找麻煩嗎

國內疫情升溫，指揮中心呼籲民眾少出門並做好防疫措施，但若太過緊張恐怕會對身心造成影響甚至造成別人的困擾。一名瓦斯師傅接到訂單去送瓦斯，但客人因害怕病毒而讓他在大太陽底下等了5分鐘，令他相當無奈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。