防疫嚴峻！媽媽無接觸送餐 她見門口「一堆糧食」秒淚崩

國內疫情升溫，指揮中心呼籲民眾盡量避免外出，降低染疫風險。一名女網友不斷提醒媽媽，疫情嚴重千萬不要亂跑，沒想到早上一起床，發現門口椅子上有滿堆「媽媽專程送來的糧食」，令她相當感動。

一名網友在「爆怨2公社」發文，因疫情影響，她不斷提醒媽媽，「千萬不要亂跑」避免接觸到病毒，沒想到她一早起床後，看到門口椅子上有好幾包糧食，包含粽子、滷味、冷凍水餃等適合在家裡烹煮的料理，原來是媽媽大老遠跑去買又默默放在門口，令網友相當感動也開玩笑表示，「結婚後才會知道娘親多怕我餓到他孫子」。

此文一出，網友紛紛羨慕原po，「羨慕住在同縣市…疫情不敢移動，好想回去吃頓飯也好」、「現在看到這個心酸酸的，有媽疼的小孩最幸福」、「世上只有媽媽好」、「偉大的母愛，致敬」、「別人的媽媽總是不會讓人失望」，不過，有網友則開玩笑表示，「生完小孩才發現我媽對我的態度，女兒都是撿來的，外孫才是親生的」、「最後一句～怕餓到孫子是重點！」。

有網友則分享相同經驗，因為疫情，她跟2歲女兒已經躲在家裡好幾天了，「我媽前幾天滷肉，叫我爸開車載她來我家，一開門看到她戴著口罩，端了一鍋很燙的肉，手上還掛著一袋蜜蘋果，站在門口東西給我之後，就要回家了，說疫情期間就不進來坐坐」、「我爸也是，他自種的有機菜塞滿我的後車廂....才三天而已又說要拿瓜類跟筍類來給我，是多怕他三個孫女餓到啊」、「真的！我婆婆也怕餓到她孫子....也遠從小琉球寄東西來高雄」。

不過，有網友認為，疫情期間最好不要亂跑，「誠心建議叫她無論如何都不要這樣做了，這疫情對老人家是最嚴重的」、「附和一下妳的抱怨，疫情期間真的不要亂跑，疫情會散佈就是這樣來的！」，原po已警告媽媽「我已經記一支警告給她，不准亂跑，在家就好」。