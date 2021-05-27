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公司要求防疫別搭公車 她無奈：我好像成了罪人

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友透露，公司因認為在疫情期間搭乘大眾運輸會造成同仁擔憂，而要求她請家人載送。 示意圖／ingimage
一名網友透露，公司因認為在疫情期間搭乘大眾運輸會造成同仁擔憂，而要求她請家人載送。 示意圖／ingimage

國內疫情嚴峻，不少公司都實施居家辦公或分流管制，減少病毒傳播風險。不過一名網友透露，自己平時習慣搭公車上班，卻被公司要求在防疫期間不要搭乘大眾運輸，希望她能請家人協助接送，讓她無奈直呼「自己好像成了罪人」。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，自己北漂三年後在今年返鄉工作，因為在北部已經習慣搭大眾運輸，且新公司和她家之間也有公車站，她一直以來都是搭公車通勤上班。原PO接著說，但因家鄉的大眾交通並不方便，大多同事普遍以機車或汽車代步，她剛入職兩個多月來，主管多番暗示她盡快買車。

直到疫情爆發後，原PO指出，公司採取分流上班，唯獨只有她特例安排為居家辦公；而在三級延長後，主管向她表示，若她長期在家上班，可能會引起同事不滿，但疫情期間搭公車到班，也可能讓同仁觀感不佳，因此希望原PO能請家人載。

在收到消息後，原PO感嘆心情相當複雜，覺得自己似乎在一瞬間「成了罪人」，無奈直呼「從沒想過會因為搭公車，而有像被治罪的一天」；她也強調，雖然可以理解公司考量，但不論是麻煩家人接送或購買新車，對她來說都相當兩難，讓她實在不知該如何是好。

文章曝光後，網友湧入留言「不然你問主管要不要出錢贊助你買機車啊，怎麼通勤也要管？」、「他們是要出錢嗎？不然安靜」、「搭uber叫公司補助一半車資呢？」、「完全不合理的要求」、「如果雇主方在一開始面試的時候並沒有提出來，現在就更不應該提出」、「請他們出錢讓你搭計程車啊」、「又要人來上班，又要員工不准搭大眾交通運輸，那就提供公司車呀」等，紛紛安慰原PO。

不過也有不少人認為「我是老闆的話我也會怕啊」、「蠻支持公司的，現在本來搭大眾運輸就是多一分危險，公司擔心很正常吧」、「疫情當前各有考量，建議跟自己和解，選個折衷方案」、「能理解老闆要保護其他員工的健康，以及其他員工的心理平衡問題」、「雙方都有顧慮吧，也不需要罵誰」、「現在疫情這樣老闆擔憂也屬正常，怕你搭大眾增加風險」，表示能理解公司立場。

疫情 公車 Dcard

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