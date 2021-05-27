客怕病毒傳染！瓦斯師傅「烈日乾等5分鐘」 網怒：找麻煩嗎

國內疫情升溫，指揮中心呼籲民眾少出門並做好防疫措施，但若太過緊張恐怕會對身心造成影響甚至造成別人的困擾。一名瓦斯師傅接到訂單去送瓦斯，但客人因害怕病毒而讓他在大太陽底下等了5分鐘，令他相當無奈。

一名網友在「爆怨公社」發文，他是一位瓦斯師傅，接到客人訂單後卻送瓦斯，他做好防疫措施戴著口罩和自備酒精正打算進入客人家時，客人用對講機表示，「還是會怕（有病毒）」，於是原po請客人家人出來搬，但他們卻表示，不會裝瓦斯，於是原po耐心地教導，「瓦斯頭關掉，裝瓦斯跟鎖螺絲一樣，沒有開瓦斯，沒有火源不會爆炸」，但客人仍然會害怕並表示要想其他辦法，原po無奈地表示，「外面很熱，再不出來我要走了」，但客人苦苦哀求他不要走。

最後，瓦斯師傅想到一個方法，他請客人全家先上樓，把錢放在桌子上，他帶自備的酒精把摸過的地方都噴過一遍，客人這才安心地向瓦斯師傅道謝，「謝謝老闆」，整個過程他在大太陽底下站了約5分鐘，此文一出，引起不少網友熱議。

網友紛紛表示，「這麼怕還叫瓦斯，叫了又不開門，是在哈囉」、「不會裝瓦斯也太...厲害了吧，一家子沒人會更狂！」、「叫瓦斯都沒想到會怕？？？人家送來了才想到怕？？？」、「怕爆炸用甚麼瓦斯桶，去用天然瓦斯不就好了…找麻煩嗎…」、「疫情出來送貨已經很辛苦了，還碰上不正常的…辛苦你了…」、「防疫需要的是謹慎，不是緊張」。

有網友則大讚原po，「你人真好！其實我這兩天叫瓦斯，也很擔心這個問題，但我還是無所畏懼的在門口等送瓦斯的來」、「辛苦了，謝謝有你這麼溫暖的店家，疫情當前也要做好自身防護，加油」、「EQ真高！辛苦了」、「超有耐心與愛的包容」、「老闆，你真的太好了，要是這樣我想我應該走掉了」。