快訊

籃球／台灣口罩不符奧地利規定 當地留學生暖心救援錢薇娟

客怕病毒傳染！瓦斯師傅「烈日乾等5分鐘」 網怒：找麻煩嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
一名瓦斯師傅接到訂單去送瓦斯，客人因害怕病毒而讓他在大太陽底下等了5分鐘，令他相當無奈，此文一出，引起不少網友熱議。。圖／ingimage
一名瓦斯師傅接到訂單去送瓦斯，客人因害怕病毒而讓他在大太陽底下等了5分鐘，令他相當無奈，此文一出，引起不少網友熱議。。圖／ingimage

國內疫情升溫，指揮中心呼籲民眾少出門並做好防疫措施，但若太過緊張恐怕會對身心造成影響甚至造成別人的困擾。一名瓦斯師傅接到訂單去送瓦斯，但客人因害怕病毒而讓他在大太陽底下等了5分鐘，令他相當無奈。

一名網友在「爆怨公社」發文，他是一位瓦斯師傅，接到客人訂單後卻送瓦斯，他做好防疫措施戴著口罩和自備酒精正打算進入客人家時，客人用對講機表示，「還是會怕（有病毒）」，於是原po請客人家人出來搬，但他們卻表示，不會裝瓦斯，於是原po耐心地教導，「瓦斯頭關掉，裝瓦斯跟鎖螺絲一樣，沒有開瓦斯，沒有火源不會爆炸」，但客人仍然會害怕並表示要想其他辦法，原po無奈地表示，「外面很熱，再不出來我要走了」，但客人苦苦哀求他不要走。

最後，瓦斯師傅想到一個方法，他請客人全家先上樓，把錢放在桌子上，他帶自備的酒精把摸過的地方都噴過一遍，客人這才安心地向瓦斯師傅道謝，「謝謝老闆」，整個過程他在大太陽底下站了約5分鐘，此文一出，引起不少網友熱議。

網友紛紛表示，「這麼怕還叫瓦斯，叫了又不開門，是在哈囉」、「不會裝瓦斯也太...厲害了吧，一家子沒人會更狂！」、「叫瓦斯都沒想到會怕？？？人家送來了才想到怕？？？」、「怕爆炸用甚麼瓦斯桶，去用天然瓦斯不就好了…找麻煩嗎…」、「疫情出來送貨已經很辛苦了，還碰上不正常的…辛苦你了…」、「防疫需要的是謹慎，不是緊張」。

有網友則大讚原po，「你人真好！其實我這兩天叫瓦斯，也很擔心這個問題，但我還是無所畏懼的在門口等送瓦斯的來」、「辛苦了，謝謝有你這麼溫暖的店家，疫情當前也要做好自身防護，加油」、「EQ真高！辛苦了」、「超有耐心與愛的包容」、「老闆，你真的太好了，要是這樣我想我應該走掉了」。

疫情

延伸閱讀

居家隔離點餐備註「放門口」 外送員一看秒拒單：超過我底線

上線1.5小時轟炸15張單！ 外送員一看秒回：我認輸

貨量爆增宅配司機曝辛酸「口罩沒乾過」 網心疼：真的辛苦了

升三級警戒會影響「裝潢、房仲業」嗎？ 過來人曝：都延後了

相關新聞

客怕病毒傳染！瓦斯師傅「烈日乾等5分鐘」 網怒：找麻煩嗎

國內疫情升溫，指揮中心呼籲民眾少出門並做好防疫措施，但若太過緊張恐怕會對身心造成影響甚至造成別人的困擾。一名瓦斯師傅接到訂單去送瓦斯，但客人因害怕病毒而讓他在大太陽底下等了5分鐘，令他相當無奈。

他見藥局酒精售價變化怒「不是不缺嗎」 內行人曝價差關鍵

近期台灣疫情升溫，指揮中心呼籲民眾沒事待在家別出門，卻也引發一波波物資搶購潮。有網友今（25）日晚間前往藥局，赫然發現一個月前原本一桶要價380~400元的酒精，現在已經漲到680元，忍不住發文大罵，立刻掀起網友們討論。

共用廁所風險高！他憂雅房租屋成破口 上班族：公司更可怕

台灣本土疫情擴大，民眾紛紛繃緊神經、謹慎防疫，深怕一不小心就在不知不覺中染上病毒。不過一名網友指出，不少學生和上班族為了省錢，選擇租雅房居住，與好幾間房客共用廁所，讓他憂心恐出現防疫漏洞，文章曝光後掀起討論。

貨量爆增宅配司機曝辛酸「口罩沒乾過」 網心疼：真的辛苦了

因疫情影響，各種民生用品貨量大增，外送員與物流司機忙得不可開交，在炎熱的天氣下依然戴著口罩，做好防疫工作。有名宅配司機發文透露，即便戴著口罩，仍有民眾投以鄙視目光、罵他散播病毒或不斷打電話催促，令原PO十分難過。

居家隔離點餐備註「放門口」 外送員一看秒拒單：超過我底線

國內本土疫情嚴峻，不少民眾三餐依賴外送服務，避免親自出門增加染疫風險。不過一名外送員表示，自己在疫情期間送單時，基本上只要不會接觸到顧客的私人物品，他都願意協助送餐；然而日前他接到一名居家隔離者的訂單，雖然只需將餐點放在門口，還是讓他感到憂心而拒絕，並直言「這已經超越我的底線」。

阿婆在「供五停二」期間把取水站當洗衣場 網怒：不會去海邊洗？

台灣面臨水荒，苗栗的頭份、竹南早已於4月6日起分區實施「供五停二」限水措施，然而台灣目前降雨量有限，因此各縣市水情依舊吃緊。有民眾在「爆料公社」轉發臉書社團「竹南大小事」的一則貼文，透露有阿婆把公共取水區當成洗衣場洗衣服，原PO氣憤罵道「乾旱期，自來水公司提供地下水供應站，結果變成洗衣場？」，引發眾人熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。