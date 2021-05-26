他見藥局酒精售價變化怒「不是不缺嗎」 內行人曝價差關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友今（25）日晚間前往藥局，赫然發現一個月前原本一桶要價380~400元的酒精，現在已經漲到680元，忍不住發文大罵。 圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」
有網友今（25）日晚間前往藥局，赫然發現一個月前原本一桶要價380~400元的酒精，現在已經漲到680元，忍不住發文大罵。 圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版

近期台灣疫情升溫，指揮中心呼籲民眾沒事待在家別出門，卻也引發一波波物資搶購潮。有網友今（25）日晚間前往藥局，赫然發現一個月前原本一桶要價380~400元的酒精，現在已經漲到680元，忍不住發文大罵，立刻掀起網友們討論。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」PO出某家藥局照片，顯示一桶4000毫升的派頓藥用酒精售價為600元，且每人限購一桶；另外一區500cc的75%酒精清潔液，一罐要價150元。原PO氣得表示，「不是說防疫物資不缺嗎？為什麼上個月一桶只要380-400元的酒精，現在一桶竟然要價680元」，同時附上另一張照片，說明自己買了四罐500cc的75%酒精清潔液，總共花了600元，還附上發票證明。

貼文一出，不少網友幽默表示「不是還買的到嗎？所以不缺呀」、「現在不缺物資，現在缺的是錢」、「看看上面有沒有標示建議售價，如果有的話，就表示店家不接受建議」、「是不缺啊！只是都是囤起來而已」、「這時不賺哪時賺」、「千金難買早知道，早知道疫情會變的那麼嚴重，我就多買點回家備用，現在漲那麼多，只好買夠用就好」。

有網友貼出自己不同時段在其他通路購買的酒精價格，表示自己在某賣場看到一桶4000毫升的75%抗菌清潔酒精售價750元，另外有網友分享前陣子網購一桶4000毫升酒精才270元。對此，有內行人跳出來表示，家裡有親戚開藥局，自己本身也有工安器材背景，「這陣子價格4公升廠商報價有從250-650都有，當然250的交期不穩。我親戚是陌生客賣400，熟客350，所以高於350成本的都不進，賣完就算了」、「除非你是對到工廠，不然也不用猜測別人黑心賺災難錢，也有可能他這瓶經過了三個盤商五個業務的手，他只賺20塊」。

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