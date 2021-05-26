共用廁所風險高！他憂雅房租屋成破口 上班族：公司更可怕

台灣本土疫情擴大，民眾紛紛繃緊神經、謹慎防疫，深怕一不小心就在不知不覺中染上病毒。不過一名網友指出，不少學生和上班族為了省錢，選擇租雅房居住，與好幾間房客共用廁所，讓他憂心恐出現防疫漏洞，文章曝光後掀起討論。

原PO在網路論壇PTT發文表示，自己過去在台北讀大學時，由於白天大多數時間都待在學校、圖書館、咖啡廳等處，租屋處似乎只剩下「睡覺」功用，因此為了節省租金而住在雅房。他回憶，當時好幾個人住在同一層樓，彼此房間僅用木板隔開，且每層樓需共用同一間衛浴設備。

原PO表示，其實不少經濟狀況較差的人，都會選擇租雅房居住，房客從學生到上班族都有，但現在疫情嚴峻下，共用廁所似乎是「最毒的」傳播途徑之一，讓他相當憂心「現在住雅房的人要怎麼辦？」

文章引發討論，不少網友回應「再爛的套房，還是大勝共用廁所」、「廁所要保持通風」、「有停班停課就搬回家吧」、「廁所要跟人共用真的不敢住」、「套房有的沒對外窗，那也是很可怕」；許多人也指出「公司不是也共用廁所嗎」、「公司也差不多，共用廁所共用空調，水塔沒在洗，空調用水塔的水」、「公司共用廁所真的危險」。

另外還有網友回文分享，自己過去在台北租套房居住，雖然有獨立的衛浴和對外窗，且一個月租金破萬元，但其實窗戶外是一道距離不到1公尺的牆壁，採光和通風都不佳。他感嘆，若還住在那間房，真的升到四級警戒時，他實在難以想像該怎麼辦。