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居家隔離點餐備註「放門口」 外送員一看秒拒單：超過我底線

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情期間，許多民眾依賴外送平台購買餐點，但一名外送員透露，自己接到居家隔離者的訂單，並在看到備註後，果斷拒絕。 示意圖／聯合報系資料照片
疫情期間，許多民眾依賴外送平台購買餐點，但一名外送員透露，自己接到居家隔離者的訂單，並在看到備註後，果斷拒絕。 示意圖／聯合報系資料照片

國內本土疫情嚴峻，不少民眾三餐依賴外送服務，避免親自出門增加染疫風險。不過一名外送員表示，自己在疫情期間送單時，基本上只要不會接觸到顧客的私人物品，他都願意協助送餐；然而日前他接到一名居家隔離者的訂單，雖然只需將餐點放在門口，還是讓他感到憂心而拒絕，並直言「這已經超越我的底線」。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，疫情期間他送餐的原則是，只要不會碰觸到他人的個人物品，例如需和顧客拿鑰匙開門、打開放在門口的錢包自行找錢等，就算需要親自爬到5、6層樓，他都可以接受。

原PO接著說，日前他在工作時段結束前，接到一筆來自居家隔離者的訂單，且在備註中要求外送員需在一樓和該用戶取得聯繫後，再搭乘電梯至七樓，將餐點擺放在門口的櫃子。原PO表示，自己看到這些備註，再想起只有48元的送餐費用，讓他果斷拒絕，並稱該訂單的要求「很明顯已經超越我的底線」。

文章引起同業討論，許多人留言「這個決定正確，反正都最後一單了」、「我覺得你是對的，他確實隔離無法出去買東西很麻煩，但你也可以選擇不要送」、「幫居家隔離者送餐應該要由政府妥善安排，不該由外送員自行承擔風險，你做得很對」、「我個人底線是一樓門口，要上去或進去一律棄單，不拿健康換50塊」等，支持原PO作法。

但也有不少人認為「居家隔離就不能出門你要他怎樣？」、「對方誠實告知，若是我會送，因爲沒有接觸」、「叫餐的人沒錯啊，的確沒有任何接觸」、「算不錯了，起碼他有備註告知目前狀況」、「隔離又不代表確診，相信他們也不願意被隔離，人總是要吃飯的吧」；另外有人則憂心「外送員一天到晚在外面奔波，萬一不幸染疫，所有跟外送員接觸過的商家跟客人都有風險」、「可以考慮在家休息，畢竟出門很危險，防疫視同作戰，作戰期間也別出門兼差了」。

外送員 居家隔離 疫情

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