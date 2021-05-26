快訊

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

噴藥人員「吃飯躲巷子」好狼狽！ 他暖心喊：自我約束應該的

聯合新聞網 / 綜合報導
一名噴藥人員透露，由於擔心遭人檢舉，他只能躲在無人巷子裡用餐。示意圖／本報資料照片
一名噴藥人員透露，由於擔心遭人檢舉，他只能躲在無人巷子裡用餐。示意圖／本報資料照片

全國三級警戒延長至6月14日，許多餐廳都停止開放內用座位，避免增加傳染風險，不過也讓許多在戶外工作的民眾感到困擾。一名噴藥人員就透露，由於自己的工作風險較高、又只能在外用餐，他只好躲在巷子內快速進食；但即使連吃頓飯都相當艱辛，他仍暖心表示，為了防疫「這點自我約束沒什麼」。

一名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，自己在北部從事噴藥工作，日前他在休息時間外帶了一碗甜不辣，由於只能在戶外進食，卻又擔心被路人誤會，他隨意找了個無人的巷子用餐。不過即便人煙較少，他還是維持只在食物入口時掀開口罩、咀嚼時就趕緊戴好，避免遭人檢舉，甚至連醬汁也不敢沾，就怕一不小心弄髒口罩。

該網友透露，雖然自己只能胡亂吃完一頓飯，甚至簡直是他活到50幾歲以來「最狼狽的吃飯經驗」，但他並不因此感到心酸或不便，因為與染疫的確診者和隔離者的行動限制相比，他認為「這點自我約束沒什麼」。他也補充，自己曾至疫情熱區萬華及確診者家中協助噴藥消毒，苦笑說道「沒人敢靠近我吧」。

貼文曝光後，湧入大批網友回應，紛紛留言「感謝您的辛勞」、「感謝你們幫我們消毒」、「台灣偉大的守護者」、「好辛苦，吃飯還要怕被罵沒帶口罩和檢舉」、「在外找跟地方好好吃飯真的很難，感同深受」、「加油，多一份抗疫動作，親人就多一份安全」等，感謝防疫人員的付出；另外也有人貼出相關資訊，提醒「其實在戶外空曠地區可以短暫拿下口罩用餐的」、「可在保持社交距離的狀況下，脫下口罩飲食飲水」。

口罩 社交距離 疫情 三級警戒

延伸閱讀

我家是熱區嗎？「雙北病例地圖」看染疫六級分布

醫護長時間戴手套「雙手過敏脫皮」 店員貼心問候暖哭眾人

疫情嚴峻百貨公司還不停業 設櫃業者怒：到底堅持什麼？

三級警戒延至614！員工秒遭資遣哭了 網嘆：老闆一定更想哭

相關新聞

路上遇機車「VIP專屬車位」 網笑：停車格也有社交距離

一位民眾觀察到路上出現的奇觀，並在臉書社團《路上觀察學院》發文貼出一張照片，從照片中可以看到一輛熊貓外送的機車停在只有畫一格的停車格上，讓他不禁調侃這停車格是「VIP專屬車位」

嫌「萬華救護車很吵」被罵爆 愛莉莎莎一串文澄清仍遭轟沒誠意

曾稱「住在毒窟萬華」，後來又修改成「疫情急速升溫的萬華」的愛莉莎莎又再度失言！日前她在「黃氏兄弟」的直播上抱怨，「你不覺得最近救護車很吵」、「萬華人都不用睡覺是不是」，讓黃氏兄弟尷尬不知如何接話，她還繼續回「你就不要不敢講！」遭網友怒轟她「自私」。

房東主動降租1000元！反遭租客嗆「無感」 網怒：漲房租就有感了

國內疫情升溫，不少人的生計受到影響，因此有些房東會選擇降租。一名房東表示，這個月降租1000元，但沒想到竟有租客認為，「降1000元無感」，令他相當氣憤，決定唯獨不降這位租客的房租。

噴藥人員「吃飯躲巷子」好狼狽！ 他暖心喊：自我約束應該的

全國三級警戒延長至6月14日，許多餐廳都停止開放內用座位，避免增加傳染風險，不過也讓許多在戶外工作的民眾感到困擾。一名噴藥人員就透露，由於自己的工作風險較高、又只能在外用餐，他只好躲在巷子內快速進食；但即使連吃頓飯都相當艱辛，他仍暖心表示，為了防疫「這點自我約束沒什麼」。

疫情升溫！他怨房東禁止「帶朋友回家」 網反嗆：自己待著很難嗎？

國內疫情升溫，指揮中心宣布延長全台三級警戒至6月14日並呼籲民眾減少外出，降低染疫風險。一名房東因應疫情規定，「除了家長可探訪以外．其他人員一律全面禁止入內探訪」，不過，有住戶好奇，若想帶網友回家是否會被罰錢，引起許多網友討論。

疫情衝擊餐飲業 「三級警戒延長」業者曝心酸：要倒閉了

台灣疫情尚未趨緩，全國三級警戒延長至6月14日，許多店家為了防疫都暫停營業，卻也衝擊到民生經濟。近日一名網友發文詢問三級警戒延長「餐飲業會不會倒閉」，貼文引起熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。