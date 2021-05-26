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噴藥人員「吃飯躲巷子」好狼狽！ 他暖心喊：自我約束應該的
全國三級警戒延長至6月14日，許多餐廳都停止開放內用座位，避免增加傳染風險，不過也讓許多在戶外工作的民眾感到困擾。一名噴藥人員就透露，由於自己的工作風險較高、又只能在外用餐，他只好躲在巷子內快速進食；但即使連吃頓飯都相當艱辛，他仍暖心表示，為了防疫「這點自我約束沒什麼」。
一名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，自己在北部從事噴藥工作，日前他在休息時間外帶了一碗甜不辣，由於只能在戶外進食，卻又擔心被路人誤會，他隨意找了個無人的巷子用餐。不過即便人煙較少，他還是維持只在食物入口時掀開口罩、咀嚼時就趕緊戴好，避免遭人檢舉，甚至連醬汁也不敢沾，就怕一不小心弄髒口罩。
該網友透露，雖然自己只能胡亂吃完一頓飯，甚至簡直是他活到50幾歲以來「最狼狽的吃飯經驗」，但他並不因此感到心酸或不便，因為與染疫的確診者和隔離者的行動限制相比，他認為「這點自我約束沒什麼」。他也補充，自己曾至疫情熱區萬華及確診者家中協助噴藥消毒，苦笑說道「沒人敢靠近我吧」。
貼文曝光後，湧入大批網友回應，紛紛留言「感謝您的辛勞」、「感謝你們幫我們消毒」、「台灣偉大的守護者」、「好辛苦，吃飯還要怕被罵沒帶口罩和檢舉」、「在外找跟地方好好吃飯真的很難，感同深受」、「加油，多一份抗疫動作，親人就多一份安全」等，感謝防疫人員的付出；另外也有人貼出相關資訊，提醒「其實在戶外空曠地區可以短暫拿下口罩用餐的」、「可在保持社交距離的狀況下，脫下口罩飲食飲水」。
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