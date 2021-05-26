疫情升溫！他怨房東禁止「帶朋友回家」 網反嗆：自己待著很難嗎？

國內疫情升溫，指揮中心宣布延長全台三級警戒至6月14日並呼籲民眾減少外出，降低染疫風險。一名房東因應疫情規定，「除了家長可探訪以外．其他人員一律全面禁止入內探訪」，不過，有住戶好奇，若想帶網友回家是否會被罰錢，引起許多網友討論。

一名網友在Dcard「時事版」發文，房東因應疫情，在門口貼了一張規定，其中一項是「各戶住戶除了家長可探訪以外，其他人員（親戚朋友非本棟之住戶）一律全面禁止入內參訪，直到疫情穩定為止」，最後一項寫著，「以上未遵守防疫措施動作，查證屬實將依防疫法處置」，原po好奇，若想帶網友來家裡是否會被罰錢，引發網友熱議。

此文一出，許多網友紛紛表示，「這種時間還約網友，真的北七無藥醫」、「疫情期間會吵著見面的，根本無腦吧，是說視訊這麼發達，是不會網路見面嗎？」、「這個時間點，先自己待著很難嗎？」、「誰知道你帶回來的人會不會影響到整棟樓？先不要吧，以策安全」、「萬一有確診的人來過，房東的心會淌血欸」。

有網友則大讚房東的防疫規定，「我們也有貼，但我覺得挺好的，不然出入的人複雜我也很怕」、「防疫期間，我覺得很合理欸」、「老實說你的房東很好，因為他同時都有顧及到大家的健康及安全」。

不過，有網友認為，「雖然我不知道法律是有沒有違法啦，但如果疫情期間是蠻合理的...但如果是沒有疫情也這樣就蠻討厭的」、「不OK，想帶就帶」、「可以帶，今天居住權人是你，只需要你同意就不會構成侵入住宅罪」。

有網友則分析，「現在防疫規定是禁止室內5人以上而已，沒有其他規定，所以你帶人回來應該是ok並無違法，違反的應該是住戶公約」、「就出租來說，應該不行這樣規定吧，畢竟他已經將房子出租給你，就防疫來說，非常時期還約網友去你家，這樣真的不太妥」、「你沒有義務要遵守當初簽約沒寫的東西 但當然房東也可以針對有簽約的東西針對你」。