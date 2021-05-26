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疫情衝擊餐飲業 「三級警戒延長」業者曝心酸：要倒閉了

聯合新聞網 / 綜合報導
如今餐飲業全面禁止內用，僅能外送或外帶。一名網友發文詢問三級警戒延長至6月14日，「餐飲業會不會倒閉」，貼文引起熱議。圖／本報資料照片
如今餐飲業全面禁止內用，僅能外送或外帶。一名網友發文詢問三級警戒延長至6月14日，「餐飲業會不會倒閉」，貼文引起熱議。圖／本報資料照片

台灣疫情尚未趨緩，全國三級警戒延長至6月14日，許多店家為了防疫都暫停營業，卻也衝擊到民生經濟。近日一名網友發文詢問三級警戒延長且全面禁止內用，「餐飲業會不會倒閉」，貼文引起熱烈討論。

一名網友在PTT發文「餐飲業老闆：三級延長到6/14會倒閉」，他在文中說明有從事餐飲業朋友向他抱怨「三級再延長下去，真的要倒閉了。」但原PO聽說餐飲小吃其實收入頗豐，「聽鄉民平常都說餐飲，尤其小吃都默默賺很大，不至於一個月就不行吧。」讓原PO不禁發文詢問廣大網友，三級警戒繼續延長餐飲業會倒閉是「真的假的」。

貼文一出許多網友紛回覆，「我是不相信一個月沒收入就會倒啦」、「鄉民嘴裡什麼都很賺，乞丐菜販小吃」、「不是每家都這麼賺，經營不夠久本錢不夠很難撐」、「要付房租的會倒閉，不用付的沒差」、「不能做外帶的會很慘」、「你真的誤會了，做餐飲的要看賣什麼」、「真的會倒閉，大部分商家準備金都不超過半個月」、「店面如果不是自己的，壓力應該很大」。

餐飲業 三級警戒 PTT

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