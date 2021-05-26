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五甲地只有他一人卻被嗆「不戴罩就檢舉」 男超怒：是要傳染給魚和蝦？

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／截自爆怨公社
圖／截自爆怨公社

隨著疫情三級警戒發布，戶外戴口罩已經成為必要措施。一名養殖業者卻在爆怨公社》發文抱怨，表示自己在5甲大小的魚塭生活工作，卻被經過的路人嗆沒戴口罩要檢舉，讓他氣得表示「自己一個人是要傳給養的鰻魚還是蝦子？」

該網友生氣貼文表示，現在的人太過「無限上綱」，他平常一個人獨自在魚塭生活工作，整片5甲的地只有他一個人。卻有路過且不認識的人卻跑過來說，他在戶外「沒戴口罩，要拍照檢舉」。讓他覺得十分莫名其妙。

他還說，「水池的地號跟我房子的門牌號碼都是同地號，所以我還是在自己家裏面。別人要偷跑進來我的魚塭，我沒辦法第一時間看到。」最後還無奈表示，「喜歡看的人就看，要去檢舉的人就去檢舉。」

大部分網友都挺原PO，認為如果是在這麼大的地且獨自一人，不戴口罩應該沒那麼嚴重。「討厭這種檢舉魔人」、「今晚魚蝦的飼料有著落了」、「告他非法入侵土地」，也有人勸「你不知道經過的人會不會帶有病毒，還是戴口罩自保比較好」、「病毒可以在空氣中存活幾十個小時，上風處如果有不知情的染疫者中標打噴嚏就可能傳染。」

口罩 爆怨公社 疫情

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