消費1億多元找不到發票 網怨：是誰打成我的載具

每次統一發票開獎日，就即時會多出幾位千萬富翁，有些更是以小博大，買份報紙或是一瓶冷飲，就喜從天降中大獎。有位網友在社群網站報喜說自己這次電子發票兌獎中了600元，但是有一筆消費很可疑，尋遍自己的321張發票，就是沒有這一筆，大嘆「到底是誰打成我的載具」？

原PO在「爆怨公社2」貼文稱讚自己平時用載具存電子發票的方式真不錯，可以減少浪費不必要的紙張，又可以同時收集6個人的電子發票，但是在共同的321張電子發票中，真的沒找到那張消費1億多元的發票，真的很難理解，到底是誰的錯，把它打成我的載具。

網友看到貼文後，紛紛回應「自己雲端也幾乎每期都中」，也有網友大嘆說自「107-07使用至今，沒中過一張」，更多網友專注在那張消費1億多元的發票「哇！這消費金額，果然是金主大大」、「如果打統編，10年的營業稅都不用繳了」、「羨慕有1億多可以花」，有網友笑說「買了一個億，如果不開發票，應該能便宜很多」、「千萬不要說每期妳買了一台飛機？」

不過有些網友提醒原PO「可能會被查水錶」、「店家應該已經跑路了，光是營業稅看他們要交多少」，也有網友分享經驗「之前也打錯金額，還好客人好心退還發票，不然要繳稅還會被國稅局罰錢」，還有網友嫌「花了1億中600」、「想說消費金額跟中獎不成比例」。