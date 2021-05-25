嫌「萬華救護車很吵」被罵爆 愛莉莎莎一串文澄清仍遭轟沒誠意

曾稱「住在毒窟萬華」，後來又修改成「疫情急速升溫的萬華」的愛莉莎莎又再度失言！日前她在「黃氏兄弟」的直播上抱怨，「你不覺得最近救護車很吵」、「萬華人都不用睡覺是不是」，讓黃氏兄弟尷尬不知如何接話，她還繼續回「你就不要不敢講！」遭網友怒轟她「自私」。

愛莉莎莎日前參與黃氏兄弟的直播，被問到疫情生活有什麼變化時，怨聲載道地說「你不覺得最近救護車很吵」、「我真的覺得很吵，萬華人都不用睡覺是不是」，該段影片被網友擷取到「Dcard」上引發討論。黃氏兄弟的「哲哲」面對她犀利的言論，試圖緩頰「我們一起共體時艱」，但愛莉莎莎卻疑似不懂字句涵意或是沒聽清楚，回應「共什麼？」

該名上傳影片的網友表示，「個人原本只認為是個無腦瞎妹不在乎，但在醫護人員這麼努力奔走的時候嫌救護車吵是什麼意思。」認為愛莉莎莎知道很容易成為新聞人物，但「敢跑去別人板上講這種話」，氣回「根本就只是想蹭享受黑紅」。

愛莉莎莎在「黃氏兄弟」的直播上抱怨「你不覺得最近救護車很吵」，讓黃氏兄弟尷尬不知如何接話。（翻攝自Dcard）

其他網友幾乎一面倒抨擊她，表示「她才吵吧？希望她不要有用到救護車的時候喔」、「從她這樣子講就可以知道，她不會顧及到他人的感受」、「到底要失言幾次才會學乖啊」、「開口說話就黑掉」。

愛莉莎莎24日在IG澄清，「萬華真的是24小時都聽得到鳴笛，我是住高樓層的家裡又有氣密窗都聽的很清楚。」表示自己晚上不太睡得著，說道當天直播其實是要分享「應對的方法」，推薦可以使用耳塞，並對大眾道歉，「這種時候就是互相體諒包容」、「跟朋友的對話講話比較直接，如果造成不舒服我感到很抱歉。」不過不少網友仍不領情，認為她在該影片並非如此，「你（妳）給大家的態度就是嫌棄。」