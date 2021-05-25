快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

白宮宣布 美國半數成人接種新冠肺炎疫苗完畢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嫌「萬華救護車很吵」被罵爆 愛莉莎莎一串文澄清仍遭轟沒誠意

聯合新聞網 / 綜合報導
愛莉莎莎失言風波不斷。（翻攝自愛莉莎莎IG）
愛莉莎莎失言風波不斷。（翻攝自愛莉莎莎IG）

曾稱「住在毒窟萬華」，後來又修改成「疫情急速升溫的萬華」的愛莉莎莎又再度失言！日前她在「黃氏兄弟」的直播上抱怨，「你不覺得最近救護車很吵」、「萬華人都不用睡覺是不是」，讓黃氏兄弟尷尬不知如何接話，她還繼續回「你就不要不敢講！」遭網友怒轟她「自私」。

愛莉莎莎日前參與黃氏兄弟的直播，被問到疫情生活有什麼變化時，怨聲載道地說「你不覺得最近救護車很吵」、「我真的覺得很吵，萬華人都不用睡覺是不是」，該段影片被網友擷取到「Dcard」上引發討論。黃氏兄弟的「哲哲」面對她犀利的言論，試圖緩頰「我們一起共體時艱」，但愛莉莎莎卻疑似不懂字句涵意或是沒聽清楚，回應「共什麼？」

該名上傳影片的網友表示，「個人原本只認為是個無腦瞎妹不在乎，但在醫護人員這麼努力奔走的時候嫌救護車吵是什麼意思。」認為愛莉莎莎知道很容易成為新聞人物，但「敢跑去別人板上講這種話」，氣回「根本就只是想蹭享受黑紅」。

愛莉莎莎在「黃氏兄弟」的直播上抱怨「你不覺得最近救護車很吵」，讓黃氏兄弟尷尬不知如何接話。（翻攝自Dcard）
愛莉莎莎在「黃氏兄弟」的直播上抱怨「你不覺得最近救護車很吵」，讓黃氏兄弟尷尬不知如何接話。（翻攝自Dcard）

其他網友幾乎一面倒抨擊她，表示「她才吵吧？希望她不要有用到救護車的時候喔」、「從她這樣子講就可以知道，她不會顧及到他人的感受」、「到底要失言幾次才會學乖啊」、「開口說話就黑掉」。

愛莉莎莎24日在IG澄清，「萬華真的是24小時都聽得到鳴笛，我是住高樓層的家裡又有氣密窗都聽的很清楚。」表示自己晚上不太睡得著，說道當天直播其實是要分享「應對的方法」，推薦可以使用耳塞，並對大眾道歉，「這種時候就是互相體諒包容」、「跟朋友的對話講話比較直接，如果造成不舒服我感到很抱歉。」不過不少網友仍不領情，認為她在該影片並非如此，「你（妳）給大家的態度就是嫌棄。」

萬華 新冠肺炎 篩檢站

延伸閱讀

不忍了！愛莉莎莎認「裝乖到無趣」　網傻眼：做錯被撻伐很應該

愛莉莎莎「防疫5重點」又被罵！　14秒片網大歪樓「全程看腿」

好市多「18字公告」結帳等超久 網全讚：高規格防疫

確診者衝出隔離病房只因「手機沒電」 醫師嘆：令人灰心

相關新聞

路上遇機車「VIP專屬車位」 網笑：停車格也有社交距離

一位民眾觀察到路上出現的奇觀，並在臉書社團《路上觀察學院》發文貼出一張照片，從照片中可以看到一輛熊貓外送的機車停在只有畫一格的停車格上，讓他不禁調侃這停車格是「VIP專屬車位」

嫌「萬華救護車很吵」被罵爆 愛莉莎莎一串文澄清仍遭轟沒誠意

曾稱「住在毒窟萬華」，後來又修改成「疫情急速升溫的萬華」的愛莉莎莎又再度失言！日前她在「黃氏兄弟」的直播上抱怨，「你不覺得最近救護車很吵」、「萬華人都不用睡覺是不是」，讓黃氏兄弟尷尬不知如何接話，她還繼續回「你就不要不敢講！」遭網友怒轟她「自私」。

被客人罵哭！好市多員工「委屈流淚」原因曝 網喊：將心比心

知名美式賣場好市多（Costco）商品種類應有盡有，高CP值商品深受廣大消費者的喜愛。然而，隨著國內疫情升溫，各大場所、商店皆採「實聯制」登記；但就有一名好市多員工PO文表示，配合政府實聯制政策，卻因此被客人罵哭，貼文掀起熱議。

消費1億多元找不到發票 網怨：是誰打成我的載具

每次統一發票開獎日，就即時會多出幾位千萬富翁，有些更是以小博大，買份報紙或是一瓶冷飲，就喜從天降中大獎。有位網友在社群網站報喜說自己這次電子發票兌獎中了600元，但是有一筆消費很可疑，尋遍自己的321張發票，就是沒有這一筆，大嘆「到底是誰打成我的載具」？

醫護長時間戴手套「雙手過敏脫皮」 店員貼心問候暖哭眾人

台灣疫情升溫，各地皆採取更嚴謹的防疫措施，也讓醫護相關工作人員工作爆量。近日一名職業為牙助的網友發文，分享去超商購物時因衣著被店員暖心問候，他也貼出因工作受傷的雙手，令大批網友直喊心疼。

避免買菜群聚？地方社團籲「按地址分流時段」 網喊全台一起來

全台防疫大作戰，絕大部分民眾已有少出門、勤洗手、戴口罩的觀念，但無論家庭或個人每周總會有採買食物、民生用品的需求，而不得不出門補貨。不少確診者足跡也去過賣場、市場，就怕民眾一窩蜂採買反而有群聚風險，臉書社團「信義區三兩事」呼籲網友自主分流，「控制好自己外出採買的時段，讓人群更分散，彼此更安全」，po文獲得大批網友讚賞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。