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北市醫院爆了！醫籲：開專責醫院、調外地醫護、雙北多篩

醫護長時間戴手套「雙手過敏脫皮」 店員貼心問候暖哭眾人

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情期間醫護人員都需穿戴全副防護裝備，長時間工作下來十分悶熱不適。記者侯永全／攝影
疫情期間醫護人員都需穿戴全副防護裝備，長時間工作下來十分悶熱不適。記者侯永全／攝影

台灣疫情升溫，各地皆採取更嚴謹的防疫措施，也讓醫護相關工作人員工作爆量。近日一名職業為牙助的女網友發文，分享去超商購物時因衣著被店員暖心問候，他也貼出因工作受傷的雙手，令大批網友直喊心疼。

原PO在FB社團「爆廢公社發文分享，她在文中說明自己下班後去超商繳費，店員看到她的服裝就問「妳是護士嗎？」，原PO因為站了一整天有點疲累，便有氣無力的回答「我是牙助」。店員接著說道「辛苦了」，讓原PO大感暖心便也笑著回應「不會，妳也辛苦了。」

在苦悶的疫情期間，人與人之間溫馨的互動讓原PO大為感動，「彼此笑一笑，一句辛苦了，互相加油打氣。」原PO接著也貼出雙手的照片，可看出因工作需要長時間戴手套，以及頻繁消毒，導致兩隻手嚴重過敏脫皮的情況，呈現出醫療相關人員在疫情期間的辛勞。

一名職業為牙助的女網友發文分享下班後與超商變圓的暖心互動，也貼出因工作導致嚴重脫皮的雙手，一票網友直呼心疼。圖／取自爆廢公社
一名職業為牙助的女網友發文分享下班後與超商變圓的暖心互動，也貼出因工作導致嚴重脫皮的雙手，一票網友直呼心疼。圖／取自爆廢公社

貼文一出引起大量關注，網友紛紛留言直呼「心疼」，「大家都辛苦了」、「牙助+1，最近都要穿隔離衣、戴頭帽、護目鏡，真的好熱又好渴呀」、「晚上休息時手部擦凡士林保養，這是一場與病毒的抗戰，大家加油」、「換無粉乳膠手套吧，有粉的脫掉就變成這樣很傷手」。

疫情 爆廢公社 醫護人員

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