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北市醫院爆了！醫籲：開專責醫院、調外地醫護、雙北多篩

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避免買菜群聚？地方社團籲「按地址分流時段」 網喊全台一起來

聯合新聞網 / 綜合報導
全台提升至第三級防疫警戒，但假日的市場仍舊擠滿採買人潮，圖為示意圖，非新聞當事人。記者侯永全攝影/報系資料照
全台提升至第三級防疫警戒，但假日的市場仍舊擠滿採買人潮，圖為示意圖，非新聞當事人。記者侯永全攝影/報系資料照

全台防疫大作戰，民眾已有少出門、勤洗手、戴口罩的觀念，但無論家庭或個人總有採買食物、民生用品的需求。根據疫調，不少確診者足跡也曾去過賣場、市場，讓民眾一邊補貨也心驚驚，就怕群聚染疫，臉書社團「信義區三兩事」呼籲網友自主分流，「控制好自己外出採買的時段，讓人群更分散，彼此更安全」，po文獲得網友讚賞。

社團板主東北虎發文，說看到民眾頻頻回報「○○市場、□□超市都是人」、「擔心群聚危險」。所以他呼籲民眾自發分流，以住家門牌號碼為標準，週一、三、五 日 (週日上午) 為單數門牌的採買時段，週二、四、六 日 (週日下午) 為雙數門牌的採買時段，住家樓層為奇數者，就奇數時段出門 (1、3、5、7…23)，住家樓層為偶數者，就偶數時段出門 (2、4、6、8…24)。板主說，「每個人都有充足的採買時段，彼此避開時段」。

信義區三兩事社團呼籲民眾，出門採買時段分流，引起回響。 圖擷自信義區三兩事
信義區三兩事社團呼籲民眾，出門採買時段分流，引起回響。 圖擷自信義區三兩事

Po文一出，網友大讚，「自發性的超前部署」、「柯市長阿北快來看」、「可以借分享給桃園的朋友嗎？」、「怎麼這麼棒！北投幫一起來響應吧」、「帶著我們信義區先行分流自主管理，希望能帶動整個台北市，甚至全台」、「真的要自主自律了！謝謝呼籲規劃」、「請務必受我一拜」、「已經告知家人、長輩，大家也很贊成」、「就算只有一部分的人響應也是有分流的作用，之前有想過」、「配合+1...135的奇數時段再出門」。

板主另外也呼籲，熟悉線上生鮮購物的朋友，可以揪鄰居一同團購，物流也可少跑好幾趟。

疫情 團購

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