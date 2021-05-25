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北市醫院爆了！醫籲：開專責醫院、調外地醫護、雙北多篩

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確診者衝出隔離病房只因「手機沒電」 醫師嘆：令人灰心

香港01 / 安祖娜
近一周每日本土新增確診案例均破百件。近日一名醫師發文吐心聲，指出醫護人員辛苦工作，確保患者身體健康，卻有部分民眾視為理所當然，令醫護人員灰心。記者侯永全／攝影
近一周每日本土新增確診案例均破百件。近日一名醫師發文吐心聲，指出醫護人員辛苦工作，確保患者身體健康，卻有部分民眾視為理所當然，令醫護人員灰心。記者侯永全／攝影

新冠肺炎疫情肆虐台灣，連續多天本土確診數字破百。疫情指揮中心公布，昨日（24日）新增334宗本土個案，重災區為新北市及台北市。疫情大爆發令當地醫護人員疲於奔命，有在隔離病房工作的醫生近日發文講述工作情況，指曾有在隔離病房留醫的病人因手機沒電而衝出病房大吵大鬧，最終須動用至少6名醫護及清潔人員「收拾善後」，直言「遇到這樣的病人真的讓人灰心不已」。貼文引來網友熱議，不少人狠批涉事病人是害群之馬，又指疫情期間更應體諒醫護人員，盡量配合共同抗疫。

我是隔離病房醫師，我有話要說⋯⋯」該名自稱於台北某醫院工作的的醫生前天（23日）於Dcard討論區發文，講述自己與同事於隔離病房工作的實況。他指曾遇到一名住在單人隔離診間的病人，因手機沒電而開始在房內大吵大鬧要求護士協助。

原PO指負責照顧該病人的護士，剛好正忙於為其他病人治療，未有及時協助充電，「醫院也不只收他一個病人啊」。沒想到該病人竟突然從負壓房衝出，「坐在病房跟走道之間的前室咆哮」，護士情急之下只好第一時間衝去壓住隔離病房外層的門，「雖然她自己都還來不及穿隔離衣，她還是選擇先保護病房裏其他病人的安全」。

原PO稱，該名病人「吼到後來就不出聲了」，一眾醫護卻未因而放心，反而擔心他因情緒激動而暈倒或出事，或需派人進內急救，「在這種節骨眼，我們還是選擇先照顧他的健康狀況」。他說醫院最終出動了全副武裝的3位駐院警察、總醫師及護士們，將該名「不戴口罩又大聲咆哮的傢伙」勸回病房內，其後也要安排清潔工穿上保護套裝，重新消毒被污染區域。

事件令原PO直言，「遇到這樣的病人真的讓人灰心不已」，指出台灣醫療費用廉價，不代表患者在醫院內可以為所欲為，「不代表住單人隔離病室、三餐有人送飯、盡力安排檢查與治療都是理所當然」。他指一眾醫護正在幫助台灣挺過疫情，希望能民眾能給予更多同理心及尊重，「醫護人員也是人，我們也有想保護的家人、愛人，疫情之下，我們該一起對抗的是病毒而不是彼此」。

貼文引來網友共鳴，紛紛留言感謝前線醫護的付出，又狠批涉事病人是害群之馬，不值得醫護人員拚命治療，「總覺得牢房裡應該也要設置一下負壓病房，關無理取鬧、分不清是非黑白的人，都不曉得大家防疫已經夠苦還搗亂」、「直接把他的病房鎖住啦！你們為他賣命真的很不值」、「雖然照顧病人是醫護的專業，可是病人能不能好好配合啊？這樣工作的環境讓人做到很心寒」。

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文章授權轉載自《香港01》

疫情 醫護人員 新冠肺炎 Dcard

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