「我不識字」阿嬤進超商拒實聯制 咒店員：你們都會得肺炎！

國內疫情升溫，全國進入三級警戒，各大超商及營業場所都實施實聯制登記，只需要使用手機掃條碼，就能直接登記目前的所在位置，而若沒有使用智慧型手機的長者，也可以使用手寫的方式紀錄，但日前卻發生老人家嫌麻煩，故意說自己「不識字、不會寫」，甚至怒嗆店員「你們都會得到肺炎！」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」中發文指出，身為超商店員，上班已經夠忙了，前幾天開始結帳還要追著客人填寫實聯制，日前還遇到一個阿嬤要繳費，卻沒有主動填寫實聯制，經店員好心勸告後，對方卻只回了我一句「我不會！」

隨即店員便先請阿嬤在外面等一下，等自己結完帳再去門口教她，沒想到等到要教的時候，對方一直跳針「我不識字、我不會寫」。但原PO便對此補充，對方前幾天就來過這間超商了，明明就會寫，儘管原PO當下沒有當面拆穿這個謊言，只是請阿嬤回家叫家人來幫忙繳，沒想到對方聽完竟爆氣怒咒店員「你們都會得到肺炎！」

此文一出，便引來不少超商店員分享，「弄咖啡 、珍奶、宅急便、影印、偶爾還要教人用ibon 就已經夠忙了說…TMD還要應付倚老賣老的」、「超多每天忙這種的就飽了！」、「超商真的是能看到一堆垃圾人！」也有貼心網友藉此分享自己家中長輩使用實名制的方式，「把電話姓名寫在貼紙上，讓老人們去商店時撕下來貼在登記欄就好」。