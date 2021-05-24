民眾瘋搶物資 全聯員工曝架上無貨原因：剛補好又買完

台灣疫情升溫，指揮中心宣布全國進入三級警戒，許多民眾紛紛湧入超商賣場，搶購民生物資，造成不少店家缺貨。近日一名全聯店員發文吐心聲，指出一補貨就被買完，貼文引起熱議。

原PO在FB社團「我愛全聯-好物老實説」發文，他在文中說明最近全聯搶貨人潮十分嚴重，民眾如果看到架上空空如也，不是店員偷懶不補貨，而是「補了又賣完了」。他也補充，每天下班都在忙補貨，並貼出快疊到一層樓高的紙箱的照片，「最近都是補到凌晨2點，我們也不希望客人來了沒東西買，希望大家可以多多貼心這些員工。」

此外，他說明近期入店都要按照規定填實聯制或掃條碼，「也希望大家實聯制不要造假（遇過造假的）」。他也呼籲民眾在防疫期間多多配合店家，「結帳也請保持安全距離，如店員忘了微笑也請見諒。」

貼文引起大量網友心疼回覆，「辛苦了，沒時間補就把箱子打開放旁邊，反正一下子就空了」、「那天我聽到全聯員工喃喃自語：我進去出來怎麼又沒了」、「辛苦了，請大家不要ㄧ直搶東西，一定足夠大家買的，保持距離才重要」、「其實可以暫時不要去全聯！一直說他們好辛苦，又一直殺去買。還有人沒買到泡麵，還要一天去2次，有問題嗎？」、「全聯老闆當你口袋賺滿滿時，請記得好好回饋為您辛苦賣命的全聯員工」。

也有同為全聯店員的網友吐心酸，「麻煩掃QR扣不要『假動作』，只有掃描沒有傳送。你不會我可以教，不要再那邊假掰，麻煩主動出示『已傳送』畫面給店員」、「全聯員工+1，最近真的很忙，又是補貨又是收銀，有時候還要顧門口，有遇見客人錢用丟的，整個火都上來了，但還是忍」、「每天又熱又累，還要面對破口大罵的客人，真的無言」。