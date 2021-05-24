疫情間宅配量激增 物流業「慘被糟蹋」嘆：別人家人都不是人

國內新冠肺炎疫情逐漸升溫，而為避免群聚活動，網路購物的需求大大提升，讓許多宅配的外送員都十分忙碌。對此有從事宅配相關業務的網友分享，疫情期間的訂單量不但暴增，貨物量更是比雙11購物節時更多，但總是有買家不停的打客服催促外送員外，就算貨物送到了，才被告知說要退貨，種種在宅配時遇到的問題，都讓他氣憤直言「別人家人都不是人？」

原PO在臉書社團《爆怨二社》上發文說明，最近疫情關係，宅配的數量暴增，但還是很多消費者「拼命下單也拼命退貨」，他說明道，有買家訂了九箱的漂白水，司機送上樓之後告訴司機他不要了，還有人在網路上訂一堆票券，但每次要收款時卻都拒收，甚至還有買家稱因家裡有人在某電商上班，所以要幫忙業績，讓原PO氣的直言「你家人是人，別人家人就不是人？」

除了不斷退貨外，原PO更說明，有些買家只要還沒收到貨物，就會不停的打客服催促物流的運送進度，問題不外乎都是「請問什麼時候要到貨？我等等要出門」、「我剛剛沒接到電話，可以讓司機再送一次嗎？」讓他又氣又無奈的解釋，不是整個車上就只有送你的貨，而且要出門就出門，宅配也不是一次配不到，就再也不送。

他也提到，很多時候都是「買家在訂購時寫錯配送的資訊」，一開始在訂購時就寫錯地址，卻要求當日立即配達，種種的原因讓他想藉此發文說明「有些司機真的貨很多，無法照著sop走，不會要你們消費者體諒，畢竟這是司機本身的問題，能不能不要像神經病一樣亂吼！」

此文一出，不到一小時就得到破千的討論度，「宅配人員辛苦了，閨蜜也是貨運公司的主管，看他們從早做到晚還要受奧客電話轟炸，謝謝你們的付出」、「還有我只有幾點到幾點在家，我不是有跟他說要幾點嗎？拜託！車上不是只有你一件貨，不在家就不要叫宅配！要叫宅配就確保你家都有人！」

更有許多同業也深有同感，紛紛表示「我老公在旁邊看完一直點頭，因為他也是物流司機……」、「身為一個司機，我想講的你全說中了」、「身為同業非常理解，而且我還是專送沒電梯沒管理員的老舊社區，貨量大暴增一整個想死」。